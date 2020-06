Die Matura ist geschlagen. Die dazugehörigen Feierlichkeiten müssen in diesem Jahr jedoch unter besonderen Bedingungen stattfinden oder fallen ganz aus.

„Wir werden uns wohl in der Schule mit Abstand ein bisschen zusammensetzen“, meint der Klassensprecher aus der Maturaklasse der Handelsakademie, Benedikt Weissinger. Nach der Zeugnisvergabe sei außerdem angedacht, sich irgendwo privat zusammenzusetzen, ob es einen Maturastreich geben wird, ist noch nicht klar. „Vielleicht können wir uns mit dem Direktor noch etwas ausmachen, aber wir rechnen damit, dass es eher nichts wird“, sagt Weissinger. Das Gruppenfoto der HAK-Maturanten wird in diesem Jahr ebenfalls sehr speziell, denn es soll per Photoshop aus lauter Einzelfotos zusammengefügt werden. Als Maturareise, wäre geplant mit einer Gruppe nach Kroatien zu fahren. „Aber wir haben noch nicht gebucht und wollen noch abwarten“, meint Weissinger.

Für die Maturanten des Gymniasiums ist die ursprünglich geplante Maturareise ausgefallen, wie Hendrik van Dijk erzählt. Man überlege noch, stattdessen eine Ersatzreise innerhalb Österreichs zu machen. „Die Maturafeier wird höchstwahrscheinlich Ende Juni stattfinden. Wie viele Personen dieser jedoch beiwohnen können, hängt meines Wissens noch in der Schwebe“, sagt van Dijk. Der Maturastreich werde wahrscheinlich auch hier ausfallen.