Matura wieder nach Programm

Die schriftlichen Prüfungen der diesjährigen Reifeprüfung sind absolviert, und mit den Ergebnissen ist man bisher sehr zufrieden. Fehlt noch die mündliche Matura, die heuer wieder verpflichtend stattfindet, nachdem sie in den letzten beiden Jahren der Pandemie zum Opfer fiel.

HAK-Direktor Manfred Schnabl ist zufrieden mit den schriftlichen Ergebnissen seiner Schüler. Foto: Archiv

„Heuer läuft wieder alles nach Programm“, erwähnt der Zwettler HAK-Direktor Manfred Schnabl, dass dies auch ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität sei. Alle drei Säulen der Reifeprüfung – vorwissenschaftliche- beziehungsweise Diplomarbeit mit Präsentation, schriftliche und mündliche Prüfungen – müssen von den Schülern der diesjährigen Abschlussklassen wieder absolviert werden. Eine Änderung aus den letzten Jahren aber bleibt: Die Jahresnote wird weiterhin bei der Notengebung der Matura mit eingerechnet, solange man bei den abschließenden Prüfungen mindestens 30 Prozent erreicht.

„Das bietet einen gewissen Ausgleich zum Nachteil einer punktuellen Prüfung“, ist Direktor Schnabl glücklich mit dieser Regelung. Relativ zufrieden zeigt er sich auch mit den Ergebnissen seiner Schüler bei der schriftlichen Reifeprüfung. Nun bleibt nur noch auf einen reibungslosen Ablauf der Mündlichen zu hoffen, die am 7. und 8. Juni stattfindet. Schnabl ist aber guter Dinge. Die Schüler haben dafür immerhin Wahlmöglichkeiten, und die mündlichen Prüfungen finden meist in Fächern statt, die sich nicht durch alle fünf Jahre durchziehen, der einzelne Lernstoff sei also etwas geringer.

Wird sich eine weiße Fahne ausgehen?

Für HLW-Direktor Gerhard Schenk ist die mündliche Matura ein würdiger Abschluss. Foto: Archiv

Die Schüler der Zwettler HLW bereiten sich ebenfalls auf ihre mündliche Matura nach Pfingsten vor. Für die BASOP jedoch hatte das Warten bereits ein Ende, hier mussten die Schüler schon Anfang der Woche ihr Können beweisen. Direktor Gerhard Schenk hofft auf eine weiße Fahne in beiden Schulformen.

Die schriftliche Matura sei immerhin sehr positiv verlaufen, nur wenige müssen nach einer negativen Beurteilung zu einer mündlichen Kompensationsprüfung antreten, bevor sie ihre mündlichen Fächer absolvieren können. Das Wiederstattfinden der Mündlichen ist für Schenk ein wichtiger Punkt: „Auch für die Schüler ist die mündliche Matura ein würdiger Abschluss der Schulzeit. Im Vorfeld ist natürlich die Nervosität groß, aber danach sind die Erleichterung und der Stolz umso größer.“

Gym-Direktor Wolfgang Steinbauer hofft auf lauter positive Noten. Foto: Foto Archiv

Ein paar Schüler müssen auch im Gymnasium Zwettl noch bei den Kompensationsprüfungen diese Woche bangen. „Doch im Großen und Ganzen ist die Schriftliche und auch die Präsentation der VWA gut verlaufen“, sagt Direktor Wolfgang Steinbauer und hofft, dass sich alle Betroffenen ihre schriftliche Note ausbessern können. Im Gegenzug sei er stolz auf einige sehr gute Schüler, die bisher fast nur Einser schrieben. Auf die mündlichen Prüfungen wartet man im Gymnasium noch bis zur vorletzten Schulwoche.

Mit den Vorbereitungsstunden und dem aufgrund der pandemiebedingten Ausfälle gestarteten Ergänzungsunterricht sollten diese kein Problem darstellen. „Ich hoffe natürlich, dass alle gut vorbereitet sind und uns keiner überbleibt“, meint Steinbauer.

