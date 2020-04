Die Zwettler Schulen haben in den letzten Wochen einiges geleistet und in kürzester Zeit auf Homelearning umgestellt. Die NÖN hat nachgefragt, wie es ihnen damit geht und wie man sich die Zeit nach Ostern vorstellt.

Archiv Eric Schilcher, Direktor der NMS Stift Zwettl: „Funktioniert hervorragend.“

Eric Schilcher, Direktor der Mittelschule Stift Zwettl meint: „Natürlich war es am Anfang eine Umstellung, aber der Kontakt mit den Schülern funktioniert hervorragend. Die Eltern sind positiv überrascht.“ Mit dem Arbeitspensum sei man grundsätzlich auch zufrieden. Die Kommunikation läuft großteils über Google Classroom. Außerdem wurde zu Beginn des Schuljahres mit School Fox bereits ein digitales Mitteilungsheft eingeführt. „Dadurch lernen jetzt alle Medienkompetenz. Es wäre wünschenswert, dass manches weitergeführt wird“, berichtet Schilcher.

In Betreuung waren bisher keine Schüler. Nach Ostern könne das laut Schilcher aber durchaus vorkommen. Er kann sich auch vorstellen, dass es eine Staffelung geben wird, und die Abschlussklassen früher wieder in die Schule kommen, als der Rest.

Präsentationen wurden ausgesetzt

NOEN Gerhard Schenk, Direktor der HLW Zwettl: „Keine Sorgen wegen Abstand.“

Auch in der Zwettler HLW funktioniert das Lernen von Zuhause laut Direktor Gerhard Schenk gut. Man könne auch die Maturanten genügend auf die bevorstehenden Prüfungen vorbereiten, wobei momentan die Maturafächer mehr im Fokus lägen als andere. Etwas belastend sei, dass noch nicht klar ist, wie die Schüler abschließen werden und ob der geplante Termin bestehen bleibt. Klar ist bereits, dass die Präsentationen der Abschlussarbeiten nicht stattfinden werden, „nur wenn jemand schriftlich negativ ist“, erwähnt Schenk. Für die schriftliche Matura wäre es laut dem Direktor bei 24 Maturanten kein Problem den geforderten Abstand einzuhalten. „Ich mache mir - was Organisation und Ablauf angeht - keine großen Sorgen“, sagt Schenk.

„Man arbeitet nicht so konsequent“

Sarah Bieringer, eine der Maturantinnen der HLW, ist ebenfalls zuversichtlich, dass man die Matura gut hinbekommen wird, obwohl die Ungewissheit unangenehm sei. „Unsere Lehrer sind sehr bemüht, uns weiterhin zu unterstützen, und sie schicken uns Arbeitsaufträge“, erklärt sie. Bieringer empfindet es außerdem als positiv, sich die Zeit nun selbst einteilen und Aufgaben im eigenen Tempo erledigen zu können. „Insgesamt wendet man natürlich weniger Zeit für die Schule auf, da die regulären Schulstunden wegfallen, was für uns im Maturajahrgang ein Nachteil ist. Man arbeitet nicht so konsequent und schiebt ab und zu Dinge auf“, sagt Bieringer.

Hendrik Van Dijk, Maturant aus dem Zwettler Gymnasium meint ebenfalls: „Es ist blöd, weil einige Wochen Unterricht fehlen und man nicht weiß, wann die Matura wirklich stattfindet. Auch dass es keine VWA-Präsentationen gibt, wurde sehr kurzfristig entschieden.“

Dennoch fühle er sich relativ gut betreut, sagt er im Gespräch mit der NÖN: „Man lernt das Meiste, was man in der Schule auch gelernt hätte“, erwähnt er. Auch die Fächer, in denen nicht maturiert wird, kämen laut ihm nicht zu kurz.

Ein positiver Effekt der Situation ist für ihn, dass die Buszeiten wegfallen und man die Zeit anders nutzen kann. Dass die geplante Maturareise stattfinden kann, damit rechnet er nicht mehr. Das Stornieren sei jedoch nicht ganz einfach.