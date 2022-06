Mehr Öffis innerhalb der Region gefordert

Werbung

Von Bussen, die so überfüllt sind, dass einige Fahrgäste wieder aussteigen müssen, sind wir im Waldviertel noch weit entfernt. Steigende Spritpreise auf der einen, Klimaticket auf der anderen Seite – der öffentliche Verkehr wird auch bei uns attraktiver. Ohne die richtige Verbindung hilft aber auch das günstigste Ticket nichts.

Moser: Benötigen erst das Angebot, dann erst steigt die Nachfrage

Grünen-Landtagsabgeordnete Silvia Moser: Müssen uns Zubringersysteme überlegen. Foto: NOEN

„Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, müssen im Waldviertel gewisse Strecken gut ausgebaut werden“, meint Landtagsabgeordnete Silvia Moser von den Grünen. Manche Strecken, wie über Krems nach Wien oder nach St. Pölten, seien zu gewissen Zeiten bereits gut ausgebaut. Nachholbedarf gebe es hier vor allem am Wochenende. Diese Verbindungen jedoch zu erreichen, ist weiterhin ein Problem und aus vielen Ortschaften nicht ohne Auto möglich. „Es ist nicht realistisch, dass von allen Ortschaften stündlich ein Bus fährt“, meint Moser. Man müsse sich ein Zubringersystem überlegen, womöglich mit Ruftaxis oder E-Carsharing.

Generell unterstreicht Moser die Wichtigkeit, die Busauslastung zu evaluieren, um zu sehen, wo ein engerer Takt gefordert wäre und wo ein weiterer reichen würde. Sie erwähnt jedoch auch: „Wir brauchen zuerst das Angebot, dann erst steigt die Nachfrage.“ Die Öffis sollten sowohl für den Alltagsverkehr als auch für den Tourismus attraktiv sein. Und insbesondere für den Alltagsverkehr seien nicht nur die in die Zentralräume orientierten Strecken wichtig, sondern vor allem auch die Verbindungen innerhalb der Region.

Für den Norden des Bezirks eine der wichtigsten Verbindungen ist sicherlich die Franz-Josefs-Bahn. Auch hier sieht Silvia Moser Ausbaubedarf: „Eine der wichtigsten Forderungen ist, dass auf der gesamten Strecke zweigleisig gefahren werden kann.“ Außerdem brauche es Maßnahmen, um die Fahrzeit zu verkürzen.

Kraus: Wir brauchen ein kleinräumigeres Verkehrskonzept

SPÖ-Bezirksvorsitzender Herbert Kraus: Ohne gute Verbindung nützt günstiges Ticket nichts. Foto: NOEN

Auch für SPÖ-Bezirksobmann Herbert Kraus ist die Franz-Josefs-Bahn ein großes Thema. „Es bräuchte einen wirklichen Ausbau der Bahn“, meint er und fordert hier stark eine Reaktivierung des Personenverkehrs zwischen Zwettl und Schwarzenau.

Ganz generell müsse für Kraus der Verkehr neu aufgestellt werden: „Wir brauchen ein kleinräumigeres Verkehrskonzept innerhalb der Region“. Denn etwa von einer Katastralgemeinde aus zum Arzt zu gelangen, sei rein mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich. „Auch das Klimaticket nützt nichts, wenn nichts fährt. Für den Bezirk Zwettl könnte man wohl ein Gratisticket anbieten, und es würde kaum genützt werden“, meint Herbert Kraus. Er selbst pendelt täglich mit dem Auto nach St. Pölten, denn so früh beziehungsweise so spät komme er mit keinem öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause. So geht es in unserem Bezirk vielen. Bei den hohen Spritkosten würde man bei guter Verbindung immerhin gerne auf einen günstigeren öffentlichen Verkehr umsteigen. Kraus merkt zudem an: „Es fahren zwar täglich Schulbusse, doch bringen die normalerweise für Berufstätige nichts.“

Kainz: Der fehlende Bedarf ist hausgemacht

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Kainz: Ohne einfache Verbindungen werden auch Kinder nicht Öffis fahren. Foto: NOEN

So richtig zufrieden mit dem Angebot an öffentlichem Verkehr im Bezirk Zwettl beziehungsweise im Waldviertel zeigt sich auch FPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Kainz nicht. „Mit den Öffis werden wir hier im Waldviertel immer stiefmütterlich behandelt. Wir brauchen unbedingt mehr Belebung“, meint Kainz und kritisiert vor allem stark die fehlende Zuganbindung in den Bezirkshauptstädten. Von Schwarzenau nach Zwettl und sogar bis Martinsberg wären die Schienen vorhanden, werden derzeit aber nur für Güterverkehr genutzt. Zu dem oft vorgeführten Argument, dass der Bedarf dafür nicht gegeben sei, meint Kainz: „Das ist gesteuert und hausgemacht, dass wir hier keinen Personenverkehr mehr haben.“

Der FPÖ-Abgeordnete weist außerdem auf öffentliche Fahrten von Kindern hin. Solange es keine einfache Verbindung ohne zu viel Umsteigen gibt, würden Eltern ihre Sprösslinge kaum alleine auf den Weg schicken. Die VOR-Busse hätten mittlerweile zumindest eine gewisse Verbesserung im öffentlichen Verkehr im Waldviertel gebracht, doch reiche dies bei Weitem noch nicht aus, um auf das Auto verzichten zu können. Alois Kainz kritisiert hier weiters: „Der Sprit ist jetzt doppelt so teuer, das amtliche Kilometergeld aber ist seit 14 Jahren unverändert.“ Die Maßnahme des Energiekostenausgleich-Gutscheins scheint ihm hier mit viel Aufwand verbunden, für die Bevölkerung am Land aber nur bedingt eine Hilfe gewesen zu sein.

Brandweiner: Mit Klimaticket sparen Pendler

Bei all den Forderungen nach mehr und besseren Verbindungen, darf jedoch auch nicht außer Acht gelassen werden, dass durch das Klimaticket bereits einige Zwettler profitieren. 369 österreichweite Tickets und 157 Tickets für den VOR-Verbund wurden im Bezirk Zwettl bisher verkauft.

Für ÖVP-Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner gehört auch der Straßenausbau zur Verbesserung der Öffis. Foto: Foto Archiv

„Mit dem Klimaticket ist der öffentliche Verkehr vor allem für Pendler billiger geworden. Aktuell profitieren jene Menschen besonders, die mit der Franz-Josefs-Bahn fahren oder den Wieselbus nutzen“, berichtet dazu ÖVP-Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner. Ein Pendler, der mit dem Wieselbus von Zwettl nach St. Pölten fährt, spare sich zum Beispiel über 1.000 Euro im Jahr und kann zusätzlich alle Öffis in Niederösterreich ein ganzes Jahr lang benützen. „Jetzt müssen wir weiter daran arbeiten, dass das Angebot auch bequemer und besser wird“, meint Brandweiner. Nur so könne man die Menschen dazu bewegen, den öffentlichen Verkehr zu nutzen.

Zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs zählt für den Abgeordneten auch der Ausbau von Straßen, wie beispielsweise die Umfahrung Großglobnitz, welche aktuell die größte Landesstraßenbaustelle ist, denn es brauche im Waldviertel eben auch ein gutes und sicheres Straßennetz für die Busse und Individualverkehr.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.