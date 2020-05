Mit der NÖN daheim.

privat

Reinhard Gundacker sieht in seiner Tätigkeit als Lehrer an der Polytechnischen Schule Zwettl zu Zeiten der Coronakrise eine große Herausforderung. „Die Arbeit hat sich von analog auf digital verlagert und Neues wie Videokonferenzen oder Journaldienst sind dazugekommen.“

Er überlegt: „Vielleicht lehrt uns diese Zeit, dass wichtige Dinge des Lebens teilweise andere sind als die, die wir vor Corona als solche erachtet haben.“ Dem Zitat Ciceros „Wenn du einen Garten und dazu noch eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen“ kann er in diesen Zeiten inhaltlich voll und ganz zustimmen. Neben dem Lesen findet sich Zeit zum Kochen, wobei viele Lebensmittel aus Speisekammer und Gefrierschrank Verwertung finden. „Was schmerzlich fehlt, ist der direkte Kontakt zu Eltern und Geschwistern“, sagt Gundacker. Als Obmann des Museumsvereins Zwettl bedauert er, dass die Eröffnung der neuen Sonderausstellung auf unbestimmte Zeit verschoben ist, wo doch das Gestaltungsteam großartig gearbeitet hat. „Die Eröffnung werden wir in gebührender Form nachholen“, ist Gundacker überzeugt.