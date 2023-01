Mittendrin in der Grippewelle: Die Medikamente fehlen

Werbung

Die Grippewelle hat den Bezirk Zwettl seit Weihnachten voll im Griff. Dazu kommen noch viele Corona-Kranke, Kinder die an dem RS-Virus leiden und das Problem mit den fehlenden Medikamenten. Bei den Ärzten und in den Apotheken ist ziemlich viel los.

Grippe, Covid & Co

Laut Österreichischer Gesundheitskasse liegen keine entsprechenden Zahlen aus den Bezirken vor. In der Vorwoche waren in Niederösterreich 1.082 ÖGK-versicherte Arbeitnehmer bzw. Arbeitslose mit echter Grippe im Krankenstand, dazu kommen noch 13.905 Personen, die an Grippe oder viralen Infekten litten. Es gab außerdem 2.636 Covid-Erkrankte. Insgesamt wurden 43.991 Krankenstandsfälle niederösterreichweit verzeichnet. Der Höchststand an Grippeerkrankten wurde um Weihnachten mit 23.436 Fällen an Grippe und grippalen Infekten registriert. Insgesamt gab es in dieser Woche 60.356 Krankenstandsfälle.

Arzt war selbst krank

Von einer Erkrankung zu Weihnachten war der praktische Arzt Alexander Pesendorfer aus Groß Gerungs selbst betroffen. Ab 26. Dezember musste er eine Woche pausieren. „Aber davor war die Grippewelle voll da, und das wird noch zwei, drei Wochen dauern.“

Der Mangel an Medikamenten und da vor allem an Antibiotika ist schon länger ein Problem. „Man braucht diese nicht bei einer Grippe. Aber sie sind schmerzstillend und fiedersenkend.“ Mit den Apotheken habe man Alternativen gesucht und gefunden. „Diese Zusammenarbeit hat sich immer bewährt.“ Er selbst könne dieses Problem nicht nachvollziehen. „Wir leben in Österreich und es handelt sich um keine ausgefallenen Medikamente.“

„Ein Jänner wie immer.“

Sein Kollege Franz Steinkellner aus Niedernondorf (Waldhausen) sieht die aktuelle Grippewelle als „normal“ an: „Es ist so viel los, wie in jedem anderen Jänner auch.“ Probleme habe es jedoch bei den Wochenenddiensten gegeben. „Ich hatte zu Weihnachten und Silvester Dienst und hätte rund um die Uhr arbeiten müssen. Aber das schafft man nicht“, erklärt Steinkellner. „Leider ist der Wochenenddienst nicht vom Land geregelt, und wenn von drei Ärzten einer im Urlaub ist und ein anderer ausfällt, dann wird es schlimm.“

Mit fehlenden Medikamenten hätte Steinkellner keine größeren Probleme. „Im Hinblick auf meine Wochenenddienste habe ich schon im Vorfeld mehr bestellt.“ Außerdem gebe es Alternativen: „Nur müssen die Patienten flexibler werden, wenn es die gewohnten Medikamente nicht gibt.“

Kein Ende absehbar

In der Apotheke zum schwarzen Adler in Zwettl ist der Medikamentenmangel voll angekommen: „Alles, was mit Grippe oder grippalen Infekten zu tun hat, fehlt, egal ob für Erwachsene oder Kinder“, betont Apothekerin Astrid Hölzl, und: „Oft vertragen die Patienten die Produkte, auf die wir jetzt zurückgreifen müssen, nicht.“ Daher suche man spezielle Medikamente in anderen Apotheken. „Wir hatten sogar Anfragen aus Traismauer.“

Die Ersatzmedikamente werden nach Rücksprache mit Ärzten ausgegeben. „Das beruhigt.“ Ein Ende dieses Problems sei nicht absehbar. „Bei manchen Medikamenten haben wir jetzt eine Lieferzeit bis März.“

