Die ersten Aussichten des „Mobilitätspaketes nördliches NÖ“, das als Ersatz für Autobahn-Visionen zusätzliche Infrastrukturprojekte für Schiene und Straße vorsieht, waren vor Weihnachten nicht gerade prickelnd für den Zwettler Bezirk gewesen. Für die Straße sieht das nach der Präsentation der inzwischen ausgearbeiteten Detailprojekte in der Vorwoche nicht viel besser aus: Nur fünf von gesamt 40 Maßnahmen nördlich der Donau mit einer Gesamtdotation von 440 Millionen Euro entfallen auf den Bezirk Zwettl!

„Breitest mögliche Basis.“ Insgesamt wurden nach Gesprächen mit Gemeindevertretern, Beschlüssen in Regionalverbänden und in Bürgermeisterkonferenzen jene 40 Projekte festgelegt, die umgesetzt werden sollen – 14 davon bis spätestens 2024, der Rest im Zeitraum bis 2035. Es sei gelungen, das Mobilitätspaket auf die „breitest mögliche Basis zu stellen“, sprach Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) bei der Präsentation von „Maßnahmen, welche die Erreichbarkeit deutlich erhöhen, die Lebensqualität verbessern und die Verkehrssicherheit steigern“.

Im Waldviertel liegen die wichtigsten Projekte an den Hauptachsen:

… der B4/B2 zwischen Schrems und Horn mit Schwerpunkten rund um Horn sowie geplanten Umfahrungen von Brunn/Wild, Scheideldorf und Stögersbach sowie einer dritten Fahrspur zwischen Langschwarza und Vitis (jeweils bis 2035),

… der B36 zwischen Waidhofen und Zwettl mit zwei „Spurzulegungen“ (Verbreiterungen, etwas schmäler und kürzer als volle dritte Fahrbahnen) und Sicherheitsmaßnahmen zwischen Vitis und Waidhofen (alle bis 2024), der Umfahrung zwischen Vitis und Großglobnitz,

… der B37 mit einer dritten Spur zwischen Rastenfeld und Rastenberg (bis 2024) und einer Spurzulegung bei Friedersbach (bis 2035),

… und der B41 zwischen Gmünd und Karlstift mit drei Maßnahmen im hoch frequentierten Großraum Gmünd (eine davon bis 2024), einer Kriechspur zwischen Altweitra und Weitra (bis 2035) und dem Hotspot rund um Bad Großpertholz (alle Vorhaben siehe Infobox!).

Umfahrung schon vor der Umsetzung. Im Bezirk Zwettl soll bis 2023/24 auf der B36 die Umfahrung Großglobnitz – Kleinpoppen Nord durchgeführt werden. Die Vorbereitungen dazu sind bereits weit gediehen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ging ohne Einsprüche über die Bühne. Die Bauausschreibung soll Ende 2021 stattfinden, der Baubeginn 2022 erfolgen (die NÖN berichtete mehrfach). Durch diese Umfahrung kann der Verkehr in den Ortschaften um bis zu 90 Prozent reduziert werden. 5.000 Fahrzeuge könnten dann pro Tag über die Umfahrung rollen. Das Projekt wird nach aktuellen Schätzungen gesamt etwa 60 Millionen Euro kosten und soll zehn Brückenbauwerke umfassen und auf einer Länge von etwa 8,6 Kilometern die beiden bereits ausgebauten Abschnitte verbinden.

In den nächsten zwei Jahren will man auch den Bereich der B36 zwischen Pöggstall und Zwettl abschnittsweise sicherer ausbauen.

Bis 2035 umgesetzt werden sollen die Achse B 37 Krems-Zwettl mit einem vierspurigen Sicherheitsausbau Krems-Nord, einem Anschluss der B37 und der B38 sowie einer Spurzulegung im Bereich zwischen Stausee und Friedersbach.

Maßnahmen im Bezirk Gmünd greifen auch im Bezirk Zwettl. Der Lkw-Anteil am Gesamtverkehr liege laut Bürgermeister Hermann Hahn jun. (Pertholz Aktiv) in der Gemeinde Bad Großpertholz bei etwa 3.100 Fahrzeugen pro Tag, mit 16 Prozent mehr als doppelt über dem durchschnittlichen Lkw-Anteil einer Bundesstraße. Umfahrungen sind aufgrund der geografischen Gegebenheiten im Bergland kaum realisierbar, durch die zugesagten Maßnahmen soll aber immerhin der Verkehrsfluss stärker entflochten werden. So sind für die Anbindung an Oberösterreich bis 2024 an zwei Stellen Spurzulegungen zwischen Brennerhof und Karlstift, wo der Verkehr vom Bezirk Zwettl in Richtung Oberösterreich einmündet, sowie Sicherheitsausbauten zwischen Karlstift und Landesgrenze vorgesehen. Auch die Anbindung von Zwettl an Karlstift wird besser: An der B38 sind aus Karlstift raus sowie – schon im Gemeindegebiet von Langschlag – Sicherheitsausbauten geplant (bis 2035). Hier wird es mit der Umfahrung von Merzenstein und dem 2+1-Ausbau bei Gschwendt weitere Verbesserungen geben.

Start frei für Konkretisierungen. Laut Büro Schleritzko sind die genannten Projekte fix – einzelne schon im Fokus der Planer, andere hätten sich erst in Gesprächen mit den Gemeinden als vordringlich herauskristallisiert. Die nächsten Schritte erklärt Gerhard Fichtinger vom NÖ Straßendienst: „Zunächst geht es um die technische und verkehrstechnische Machbarkeit geplanter Maßnahmen, dann um Genehmigungen und Grundablösen – und schließlich um die Realisierung.“ Auch die Gemeinden seien gefordert, etwa bei Grundablösen aktiv mitzuhelfen.

440 Millionen Euro des 1,8 Milliarden Euro schweren Mobilitätspaketes entfallen auf die Straße, der Rest auf Bahnprojekte.