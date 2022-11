Moderne Landwirtschaft: Aus Mangel wird Überfluss

Werbung

Zwettl in den 1950er-Jahren. Die schlimmsten Kriegsfolgen waren überwunden. So langsam konnten auch die Landwirte wieder aufatmen. Im Jahr 1954 konnte Niederösterreich seinen Bedarf an Agrarprodukten wieder zu 86 Prozent aus der Eigenerzeugung decken. Auch im Bezirk Zwettl begann ein Aufschwung in der Landwirtschaft, der mit einem enormen Strukturwandel einherging. In diesen Nachkriegsjahren wurden kräftige landtechnische Impulse gesetzt. Der Siegeszug der Mähdrescher begann. Die Technisierung legte den Grundstein für den raschen Wechsel von Mangel zu Überfluss.

Ganz Österreich geht dabei seit mehr als 70 Jahren einen recht eigenständigen Weg in der Gestaltung der Agrarpolitik, ähnlich der Schweiz, Südtirols und Süddeutschlands. Das entspricht nicht zufällig der bäuerlichen Kultur im Alpenraum. Es geht nicht um billige Massenproduktion in einer industrialisierten Landwirtschaft, wie in anderen Teilen der Welt, sondern um die gesamte Lebenskraft in Regionen – auch im Waldviertel – mit oft schwierigen äußeren Bedingungen. Gerade in den 1990er-Jahren war das wirtschaftliche Wachstum enorm. Mit dem EU-Beitritt 1995 hat sich das Denken in Höchsterträgen weitgehend verlagert hin zum Qualitätsdenken.

Die Entwicklung in der Zwettler Landwirtschaft geht dabei seit Jahren in eine Richtung: weniger Betriebe mit mehr Ackerfläche sowie mehr Nutztieren. Dieser Trend hält laut Statistik Austria in ganz Österreich an. Der Strukturwandel ist in allen wirtschaftlichen Bereichen Realität – seit dem EU-Beitritt ist es aber gelungen, ihn zu verlangsamen. Von 2000 bis 2010 ist die Zahl der Bauernhöfe in Österreich um 20 Prozent zurückgegangen. Von 2010 bis 2020 sank die Zahl der Betriebe um weitere 10 Prozent.

Wie im Rest von Österreich ist die Landwirtschaft auch in Zwettl sehr kleinteilig strukturiert und von Familienbetrieben dominiert. Das hat aber auch zur Folge, dass teurer produziert wird.

Zwettl setzt auf Bio-Produkte

Ein Geschäftsmodell, um diesen Nachteil auszugleichen, ist die biologische Landwirtschaft. Die Bauern bekommen höhere Förderungen und höhere Preise für ihre Produkte. Österreich ist mit einem Anteil der Bionutzfläche von 26,2 Prozent Europameister. Auch Zwettl setzt als landwirtschaftlich geprägter Bezirk mittlerweile auf Bio.

Die große Herausforderung der heutigen Zeit ist das Image der Landwirtschaft. Während Stadtmenschen auf dem Lande das Ursprüngliche suchen und erschrocken auf Bilder der „Agrarindustrie“ reagieren, erfahren sich Bauern als Getriebene von Verbrauchern und Weltmarkt. Die Folge ist eine zunehmende Entfremdung zwischen Stadt und Land, die weit über die Landwirtschaft hinausgeht.

Wir brauchen den Blick, wie Bauern heute arbeiten, welchen Zwängen sie unterliegen, und auf welche Zukunft sie zusteuern.

