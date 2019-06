Eine neue Ära für die Abfallbeseitigung wird bald anbrechen. Neue „Wertstoffsammelzentren“ sollen die „Altstoffsammelzentren“ ablösen.

„Die ersten Altstoffzentren wurden vor 20 Jahren gebaut. Sie sind meistens zu klein und entsprechen nicht mehr ganz den gesetzlichen Bestimmungen des Bau- oder Wasserrechts“, betont Abfallverbands-Geschäftsführer Josef Baireder im NÖN-Gespräch.

Heutzutage brauche man deutlich mehr Sammelgefäße, alleine für Elektronikschrott gäbe es heute fünf Fraktionen. Durch die wesentlich genauere Trennung werden die Mengen in den Altstoffzentren zudem weniger. „Wir brauchen aber auch tragbare Mengen, um vernünftig arbeiten zu können“, sagt Baireder.

23 Altstoffzentren für 24 Gemeinden

Derzeit gibt es 23 Altstoffzentren für die 24 Gemeinden des Bezirkes, im Endausbau, so schätzt Baireder, werden zehn Wertstoffzentren im Bezirk die Altstoffzentren ablösen. Die neuen Zentren sollen mehr Angebot haben, natürlich größer sein und die Unterteilung in deutlich mehr Abfallfraktionen ermöglichen. Dazu kommen auch wesentlich erweiterte Öffnungszeiten.

Natürlich werde dort mit der Umsetzung begonnen, wo es am dringendsten sei, sagt Baireder. Die Wertstoffzentren sollen in Gemeindekooperationen innerhalb des Verbandes umgesetzt werden.

Das erste Wertstoffsammelzentrum soll in der Gemeinde Schwarzenau in Großhaselbach neben der Firma Mülleder gebaut werden. Dieses Zentrum soll Lösung für die Gemeinden Allentsteig, Echsenbach und Schwarzenau sein. Die Altstoffzentren dort sind nicht mehr zeitgemäß, in Schwarzenau beim Lagerhaus setzt man zwischenzeitig auf eine Containerlösung, weil sich das Forstunternehmen Wilhelm dort einmietete und auch Räume des Altstoffzentrums anmietete.

Nicht mehr als fünf Kilometer fahren

Auf Großhaselbach fiel die Entscheidung deshalb, weil man von den Hauptorten der drei Gemeinden nicht mehr als fünf Kilometer fahren muss. „Wenn man von Allentsteig oder Echsenbach kommt, muss man auch nicht in den Ort einfahren“, sagt Schwarzenaus Bürgermeister Karl Elsigan. Jetzt gehe es in das Widmungsverfahren. Die Bevölkerung sei in die Entscheidung miteingebunden gewesen, sagt Elsigan weiter.

Fürchtet der Abfallverbands-Geschäftsführer nicht, dass durch die weiteren Wegstrecken die Menschen wieder mehr Müll im Wald entsorgen? „Das glaube ich nicht. Diese Modelle sind schon erprobt. Ich denke, dass mit den weitaus besseren Öffnungszeiten sogar das Gegenteil passieren wird. Anstelle von ein- bis zwei Mal im Monat, wird die Abgabe ein, zwei Mal wöchtentlich erfolgen können“, os Baireder. Man müsse zwar weiter fahren, aber man bekomme auch klar viel mehr Service geboten, als dies jetzt der Fall sei.

Die älteren Altstoffzentren sind meist kleiner als 5.000 m2, das geplante Wertstoffsammelzentrum in Großhaselbach soll ein Fläche von rund 7.000 m2 aufweisen. Anstelle der bisherigen Öffnungszeiten soll dort zwölf Stunden die Woche — acht innerhalb der normalen Arbeitszeit und vier außerhalb — geöffnet sein. Baireder schätzt beim neuen Wertstoffsammelzentrum die Investion auf rund eine Million Euro.

Auch in Altmelon wird bereits ein Projekt ausgearbeitet, dieses liege zeitlich knapp hinter den Großhaselbacher Planungen. Bis wann sollen alle Wertstoffsammelzentren im Bezirk umgesetzt werden? „Wenn wir ein bis zwei pro Jahr schaffen, dann ist das viel“, meint der Abfallverbandsgeschäftsführer abschließend.