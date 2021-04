Nicht nur die Schulen haben es gerade nicht leicht. Auch die Musikschulen kämpfen nach einem Jahr Corona immer noch mit den Herausforderungen der neuen Unterrichtssituation. Die NÖN hat nachgefragt, wie der Musikschulbetrieb aktuell vonstattengeht.

So ist gerade jetzt nach Ostern der erste Ausnahmefall in zwei Monaten eingetreten. Da die Musikschulen eng an die Pflichtschulen gekoppelt sind, sind auch sie im Lockdown und damit im Distanzunterricht. Sonderlich viel Freude herrscht darüber nicht. „Es ist kompletter Blödsinn, dass bei Einzelunterricht dieselben Regeln wie für Gruppen gelten“, meint der Groß Gerungser Musikschulleiter Erich Krebs. Gerade der Musikunterricht würde nämlich sehr unter der Einschränkung leiden.

„Die Kinder sehen und hören nirgends Instrumente, sodass gar nicht erst der Wunsch zum Lernen aufkommen kann“ Erich Krebs

Die Tonqualität über die Lautsprecher des Laptops sei dabei nur einer von vielen Abstrichen. „Egal wie man es macht, man hat immer eine Verzögerung in der Übertragung“, erklärt Krebs. Das das Gift für jegliche Art des gemeinsamen Musizierens ist, ist klar. Auch schwankende Übertragungsqualität und Unterschiede zwischen Bild und Ton machen das Leben schwer.

„Man schaut dem Schüler beim Greifen zu, doch das was er greift, ist schon zwei Töne weiter als das, was ich gerade höre“, schildert Krebs. Sehr eingeschränkt müssen sich die meisten Musikstunden also auf schlichtes Vor- und Nachspielen beschränken. Bei Gesangsstunden wird das Problem nochmals gravierender, wie Alexander Kastner, der Leiter der Regionalmusikschule Waldviertel Mitte, erklärt: „Bei Gesangsstunden begleitet der Lehrer den Schüler meist am Klavier. Das funktioniert online überhaupt nicht.“

Regelungen vor Ostern waren annehmbar

Sowohl Lehrer als auch Schüler hoffen jetzt auf eine baldige Rückkehr in die Schule. In der Zeit von den Semesterferien bis Ostern konnte der Unterricht relativ normal stattfinden. Nur auf große Orchester- und Ensembleproben musste verzichtet werden. Für Sicherheit im Unterricht sorgten in der Musikschule Waldviertel Mitte Plexiglaswände zwischen Lehrer und Schüler. Wenn möglich wurden laut Kastner auch Masken aufgesetzt, was aber bei manchen Stunden, Stichwort Blasinstrumente, keinen Sinn gemacht hätte. Alles in allem wäre das der Status, zu dem man wieder zurückkehren wolle und mit dem auch der Rest des Schuljahres gut vorstellbar sei.

Ein weiteres Problem besteht trotzdem, und das jetzt schon seit einem Jahr. So gibt es keine Auftrittsmöglichkeiten, was sich zum einen negativ auf die Motivation der Kinder ausübt und in weiterer Folge die Musik etwas aus den Köpfen radiert. Konzerte im Allgemeinen waren schließlich seit dem Vorjahr sehr rar gesät. „Die Kinder sehen und hören nirgends Instrumente, sodass gar nicht erst der Wunsch zum Lernen aufkommen kann“, betont Erich Krebs.

Werbung an den Schulen könne man natürlich auch nicht betreiben und Schnupperveranstaltungen bleiben aus. Dadurch sinken die Schülerzahlen. Rund zehn Prozent weniger Anmeldungen hätte es in diesem Schuljahr schon gegeben. „Wenn sich dann nächstes Jahr auch noch viele aufgrund der Unzufriedenheit mit der Situation abmelden, könnte das bedrohlich für uns werden“, meint Krebs. „Uns fehlt aktuell einfach die Präsenz.“ Er hofft, dass diese aber noch in diesem Schuljahr zurückkommen kann, denn die Abschlusskonzerte im Juni wären bei einem guten Coronaverlauf durchaus vorstellbar.

„Der Präsenzunterricht in der Musikschule ist so viel wertvoller als der Distanzunterricht“, meint auch Martha Lodi-Hobel, die Leiterin der Musikschule Martinsberg. Wenn es bald wieder in der Schule weitergeht, könne man noch damit leben, doch eine Dauerlösung sieht sie im Online-Unterricht nicht. Trotz allem kann sie dem aktuellen Unterrichtssystem auch ein paar positive Seiten abgewinnen. „Ich muss tatsächlich zugeben, dass dadurch die Kreativität bei uns allen gefördert wird. Man findet neue Lösungen, die einem vorher nie in den Sinn gekommen wären.“

So entstand die Idee, Lieder für ihre Schüler mit der Gitarre aufzunehmen, damit diese sie sich zu Hause anhören können. Das habe den Schülern enorm beim Üben daheim geholfen. Das Ganze funktionierte sogar so gut, dass Lodi-Hobel auch nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht Stücke aufnahm. Neue Tricks gibt es also auch mit jahrelanger Erfahrung noch zu lernen.