Der neuerliche Lockdown betrifft wieder viele Bereiche. Die NÖN hat bei den Ortschefs im Bezirk nachgefragt, wie sie mit den verschärften Maßnahmen umgehen werden, und inwieweit sich ihre Arbeit verändert hat.

Immerhin sind die Einschränkungen nun nicht mehr ganz neu, nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr. Auch bisher lief bereits ein Großteil der Gespräche über Mail, Telefon oder Videokonferenzen, wie Allentsteigs Bürgermeister Jürgen Koppensteiner berichtet. Das wird durch den Lockdown nochmals verstärkt: „Es sehen viele doch auch die Chance, andere Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen und mittlerweile kennen sich auch alle damit aus“, meint Koppensteiner. Am Gemeindeamt dürfte Homeoffice dennoch nicht notwendig werden. „Alle Mitarbeiter haben Einzelbüros“, erwähnt Koppensteiner und Gemeinderatssitzungen seien für November glücklicherweise sowieso nicht geplant gewesen.

Als wesentlichen Punkt der neuen Maßnahmen weist der Bürgermeister auf die Ausgangsbeschränkungen am Abend hin und appelliert an die Bevölkerung, sich daran zu halten. Den Kontakt zu den Leuten würde man trotz allem nicht verlieren. „Alle Gemeinderäte sind in der Regel erreichbar“, meint Koppensteiner. Auf der Gemeinde hat man natürlich weiterhin ein offenes Ohr und die Leute würden sich bei Anliegen auch melden. Die Gemeinderatsmitglieder würden sich ebenfalls regelmäßig austauschen. „Man bekommt schon mit, was passiert“, sagt Koppensteiner.

Umstellung auf Home-Office macht sich bezahlt

„Wir werden es ähnlich wie beim ersten Lockdown machen“, meint Paul Kirchberger, Bürgermeister in Ottenschlag. Er ist zuversichtlich, dass die Gemeindebürger die Maßnahmen gut mittragen werden, wie auch bisher. In Ottenschlag habe es immerhin bis jetzt nur wenige Coronafälle gegeben. Kirchberger denkt auch daran, durch Freiwillige wieder Hilfe anzubieten für Personen, die diese benötigen. Die Gemeindemitarbeiter werden wohl nur mehr abwechselnd im Amt sein. „Jetzt macht es sich bezahlt, dass wir im Frühjahr die Computer umgestellt haben, sodass die Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten können“, sagt Kirchberger und erwähnt: „Für mich ist es eine schwierige Situation.“ Ohne Veranstaltungen und dergleichen komme er natürlich nicht so mit den Leuten ins Gespräch, wie sonst. Der Zeitaufwand in seiner Funktion sei dennoch nicht weniger, sondern nur verlagert. Ansonsten sei die Gemeinde aber gut involviert mit der Bevölkerung. „Wir verbreiten etwa Informationen über die Homepage der Gemeinde“, berichtet Kirchberger und hofft, „dass wir zu Weihnachten wieder zusammenkommen können.“

Bürgermeister als Krisenmanager

Bürgermeister in Schweiggers, Josef Schaden erwähnt: „Als Bürgermeister ist man Krisenmanager und muss sich überlegen, wie man die Maßnahmen umsetzt.“ Man wird sich in Schweiggers jedenfalls bemühen alles umzusetzen und als Ansprechpartner der Bevölkerung da zu sein, etwa für die Frage, was man nun darf und was nicht.

Während des ersten Lockdowns wurden auch regelmäßig Informationen ausgeteilt, unter anderem als Flugzettel. „Es ist wichtig, trotzdem den Kontakt zur Bevölkerung zu halten“, meint Schaden und zum Glück gäbe es mit Videokonferenzen keine Probleme mehr. „Wir hören nicht auf zu arbeiten und auch nicht zu leben“, betont er und erwähnt zudem, dass die Leute einen sehr unterschiedlichen Umgang mit dem Coronavirus haben. Es sei wichtig, dass auch diejenigen, die sich nicht vor dem Virus fürchten, Personen respektieren, die mehr Angst vor dem Virus haben, da sie möglicherweise zur Risikogruppe gehören.

Rascher Anstieg in Bezirksstadt

In Zwettl stiegen die Infektionszahlen zuletzt schnell an, weiß Bürgermeister Franz Mold. Alleine über das Wochenende kamen 15 Infektionen dazu: „So viele hatten wir noch nie“, sagt Mold.

Das Stadtamt hat weiter offen, Besucher müssen unten läuten. „Wir versuchen, die meisten Anliegen direkt im Bürgerbüro abzuwickeln“, erklärt der Bürgermeister. Er selbst werde auf der Straße immer wieder auf die Coronasituation angesprochen. Das gehe aber schon monatelang so und habe sich nicht erst in den vergangenen Tagen aufgeschaukelt.

Der rasche Zuwachs gibt ihm zu denken: „Es zeigt, dass wir alle bestrebt sein sollen, die Krankheit nicht noch weiter ausbreiten zu lassen. Es will niemand in der Situation sein, dass ein Arzt entscheiden muss, wem er ein Bett im Krankenhaus gibt, und wem nicht.“