Netz NÖ: Walter Trachsler leitet bald drei Bezirke

Gottfried Schodl, der seit 1996 die Geschicke der EVN in Horn und zusätzlich seit 2018 des Bezirkes Zwettl leitet, verabschiedet sich. „Es ist ein altersbedingter Wechsel nach 46 Dienstjahren angebracht“, so Schodl zur NÖN. Die Leitung des Bezirkes Horn übergibt er an seinen Kremser EVN-Kollegen Friedrich Köck. Sein Nachfolger bei der EVN-Tochter Netz NÖ Zwettl wird ab April Walter Trachsler (53) aus Kirchschlag, der bereits die Leitung der Bezirke Waidhofen und Gmünd innehat. Somit leitet Trachsler dann drei Bezirke des Waldviertels. „Es ist so, dass wir uns bei der EVN strategisch anders ausrichten und die Führung mehrerer Außenstellen unter eine Leitung stellen“, so Trachsler. „Es erwartet mich in Zwettl ein motiviertes Team, mit dem die Herausforderungen an unser Energienetz umgesetzt werden“, freut er sich.

Bezirk für Energiewende fit machen

Aktuell sei die EVN im Bezirk Zwettl daran, Leitungsverstärkungen durchzuführen und neue Trafostationen zu errichten, um das Netz fit für die Energiewende zu machen. Trachsler: „Das ist ein Prozess, der schon seit Jahrzehnten läuft und jetzt noch wichtiger ist, bedingt durch den extrem starken Ausbau von Alternativenergien.“ Seit Walter Trachlser 1985 als Elektriker-Lehrling bei der EVN begonnen hat, ist er dem Unternehmen treu geblieben. Nach der Meisterprüfung absolvierte er die Matura an der HTL-Abendschule für Elektrotechnik in St. Pölten, legte die Gas-Wasser-Meisterprüfung ab und studierte berufsbegleitend Wirtschaft mit Schwerpunkt Unternehmensführung.

Trachsler bringt auch Auslandserfahrung mit

2004 übernahm Trachsler die Leitung der EVN im Bezirk Bruck an der Leitha. Dann folgte ein Jahr in Bulgarien. „Wir haben dort an der Neustrukturierung des bulgarischen Stromnetzes gearbeitet“, erzählt Trachsler. Nach weiteren Jahren in Bruck an der Leitha kam er 2009 als Bezirksleiter nach Waidhofen, im selben Jahr übernahm er zusätzlich die Bezirksleitung der EVN in Gmünd. Nun wird er ab April auch Zwettl leiten.

Feuerwehr und Vorträge zur Blackout-Vorsorge

Zu Walter Trachslers Leben gehört die Feuerwehr Kirchschlag, deren Mitglied er seit 1987 ist. Blackout-Prävention ist wichtig für ihn. „Ich habe sicher schon 30 Vorträge in den Gemeinden gehalten“, erzählt er. Sein Hobby ist Golf. „Sport zum Ausgleich ist immer wichtig.“

