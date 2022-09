Neue Berufsausbildung: In 18 Monaten zum Lehrabschluss

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Wir sind froh, dass wir diese Ausbildung durchführen können“, so Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer über die nur 18-monatige Ausbildung zum Tischler oder Zimmerer, die im November am Edelhof startet. Für diese Lehrausbildung in nur eineinhalb Jahren mit Lehrabschlussprüfung im Mai 2024 wurde eine Ausnahmegenehmigung erwirkt. Teilnehmen dürfen ausschließlich Erwachsene.

„Mit einer fundierten Ausbildung in diesen Bereichen eröffnen sich jedenfalls beste Jobchancen“, so Steinbauer, „fast jeder holzverarbeitende Betrieb im Bezirk ist auf der Suche nach Fachleuten und qualifizierten Kräften. Es ist ein enormer Bedarf da.“

Der Kurs am Standort in Edelhof dauert 18 Monate und wird in Kooperation zwischen AMS mit dem Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel des BFI durchgeführt und richtet sich an Frauen und Männer gleichermaßen. Die Ausbildung besteht je zur Hälfte aus Theorie- und Praxisunterricht sowie aus Betriebspraktikum. Steinbauer: „Meistens finden die Teilnehmer Praktikumsplätze selbst, ansonsten helfen wir mit unseren guten Kontakten zu den Betrieben.“ Den Abschluss bildet die kommissionelle Lehrabschlussprüfung im Mai 2024.

Nähere Infos in der AMS-Geschäftsstelle oder direkt bei der Kursleitung unter Tel. 0664 152 89 91 .

