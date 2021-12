Neue Bezirkshauptmann-Stellvertreterin: Wamser folgt Matthias Krall

Die Bezirkshauptmannschaft Zwettl hat ab sofort eine neue Bezirkshauptmann-Stellvertreterin: Die 38-jährige Margarita Wamser folgt in dieser Funktion Matthias Krall, der seinerseits die Position von Wamser an der Bezirkshauptmannschaft Horn übernimmt.

Wamser ist im Weinviertel aufgewachsen und trat 2011 in den Landesdienst ein. Zunächst war sie an der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung im Bereich „Strafen“ tätig, dann vier Jahre im Fachgebiet „Betriebsanlagen“. Nach der Auflösung des Bezirks Wien-Umgebung wechselte sie 2017 an die BH Gänserndorf, wo sie das Fachgebiet „Betriebsanlagen“ leitete, ehe sie ein Jahr später auch die Leitung der Fachgebiete „Polizei“ und „Katastrophenschutz“ übernahm.

Mit Jänner 2020 kam sie nach Horn und übernahm dort als Bezirkshauptmann-Stellvertreterin die Leitung des Bereichs „Sicherheit und Ordnung“. Zudem war sie auch für die rechtliche Betreuung der Bereiche Gesundheitswesen und Apotheken zuständig.

„Ich wurde gut aufgenommen, die Bürger sind sehr offen und freundlich“, sagt sie zur ersten Arbeitswoche in Zwettl. Obwohl der Bezirk Horn vergangenes Jahr meist hinter den Fallzahlen von Zwettl zurückblieb, hofft sie jetzt auf eine „Corona-Entlastung“, denn: „Das zehrt schon sehr.“ In einer Bürgermeister-Konferenz lernte sie die Ortschefs bereits per Video kennen, persönliche Treffen sind für 2022 geplant.

Widermann: „Zweifle nicht an guter Zusammenarbeit“

Der bisherige Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall absolviert in Horn seine zweite BH-Vertretung – eine Voraussetzung, um künftig Bezirkshauptmann zu werden und auch der Grund für den Wechsel, erklärt Bezirkshauptmann Michael Widermann: „Er war sehr bemüht, wir haben uns auch persönlich verstanden. Ich zweifle nicht daran, dass ich genauso gut mit seiner Nachfolgerin zusammenarbeiten werde.“