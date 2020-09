Der Start in ein neues Schuljahr steht bevor. Im Vergleich zum Schuljahr 2019/20 sind die Schülerzahlen im Bezirk Zwettl gesunken. Im Kollegium gibt es einige Wechsel, wie etwa drei neue Direktorinnen.

Um insgesamt 22 Schüler sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dadurch gibt es auch sieben Klassen weniger an Pflichtschulen im Bezirk. 339 Schüler werden in der nächsten Woche zum ersten Mal die Schulbank drücken, voriges Jahr waren es 423. Gestiegen ist die Schülerzahl an den Mittelschulen im Bezirk. Hier gibt es ab nächster Woche 1.420 Schüler, um 39 mehr als 2019/20. Im Kollegium gibt es neben Versetzungen jeweils 12 Pensionierungen und Neuanstellungen.

Neue Beleuchtung installiert

In der Volksschule (VS) Schwarzenau sind die Zahlen relativ gleich, wie Direktorin Daniela Gaishofer berichtet. Auch die Nachmittagsbetreuung wird gut angenommen. Zum Start ins neue Schuljahr freut man sich dort vor allem über die neue LED-Beleuchtung. „Die Lampen wurden im ganzen Gebäude installiert und passen sich an die Helligkeit an“, sagt Gaishofer. Die Kosten von 23.000 Euro übernahm die Gemeinde.

In der PTS Zwettl startet man wieder mit vier Klassen und einem neuen Lehrplan. „Die Fächer werden jetzt einheitlicher bezeichnet“, erwähnt Leiterin Eva-Maria Rester. Zudem steigt man neben dem ECDL nun in eine Typingzertifizierung fürs Zehnfinger-System ein.

Einzige Schule des Bezirks mit dem Schwerpunkt

In der Mittelschule Schweiggers fangen sechs Schüler weniger an. „Dadurch haben wir eine Klasse in der fünften Schulstufe weniger und eine Lehrerin wurde wegversetzt“, sagt Direktor Bernhard Bachofner. Man ist aber stolz, dass man als einzige Schule des Bezirks den Schwerpunkt Naturwissenschaft und Technik umsetzen darf.

Neue Direktorinnen

Eine neue Direktorin erhält die Mittelschule Martinsberg. „Das ist eine große Aufgabe. Ich muss erst hineinwachsen“, meint Anita Hinterholzer. Sie übernimmt für Kornelia Hofer, die ein Sabbattical macht. Neu im Kollegium sind Petra Schwarzl und Gregor Kleiser. Hinterholzer freut sich, dass der Schwerpunkt Wald und Holz so gut angenommen wird: „Damit gelingt es uns gut, die Schüler in der Region zu halten.“ Man könne fast immer 100 Prozent aus den umliegenden VS übernehmen. Dieses Jahr schließt die erste Klasse in dem Schwerpunkt ab. Mit der Leitung der VS Allentsteig ist ab diesem Schuljahr Michaela Boden betraut. Davor war sie bereits sieben Jahre als Lehrerin an der Schule tätig und hatte während eines Langzeitkrankenstandes von Direktorin Michaela Nachbargauer, die nun in den Ruhestand tritt, bereits die Vertretung. „Positiv ist, dass ich an der kleinen Schule trotzdem noch unterrichte. Es würde mir ansonsten abgehen, nicht mehr in der Klasse zu stehen.“

Von Boden abgesehen wechselt in dem Jahr das gesamte Team der Volksschule. Die Schülerzahlen sind etwa gleichgeblieben, durch die Jahrgangszusammenlegung verliert man dieses Jahr aber eine Klasse. In den Hauptfächern werden jedoch alle Schulstufen einzeln unterrichtet.

Mit Monika Müller startet auch die VS Waldhausen unter neuer Leitung ins Schuljahr. Vorgängerin Elisabeth Weber ging in Pension.

Wahlmöglichkeit bei lebender Framdsprache

In den höheren Schulen ist man mit den Schülerzahlen sehr zufrieden.

NOEN Gerhard Schenk, Direktor der Zwettler HLW.

In der Zwettler HLW etwa, wird es im kommenden Schuljahr eine Klasse mehr geben. „In der HLW gibt es eine neue Vertiefung mit aktivem Gesundheitsmanagement“, berichtet Direktor Gerhard Schenk. Außerdem kann nun neben Französisch auch Spanisch als zweite lebende Fremdsprache gewählt werden.

In der Fachschule steigt der neue Schwerpunkt in den zweiten Jahrgang. Hier beginnt bereits die erste Klasse mit einer Schnupperpraxis, und einen Vormittag über wird nur ein Fach unterrichtet, so gibt es mehr Gelegenheit für größere Projekte. Schenk betont: „Die Schüler haben nach allen drei Jahren die Möglichkeit einen Schulabschluss zu erhalten.“ Das Kollegium an der HLW verändert sich in diesem Jahr ebenfalls. Adelheid Haubmann und Joachim Brand traten mit Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand. Andrea Göschl stieß bereits im letzten Halbjahr zum Kollegium und nun beginnen noch Sonja Eigner, Marlene Fröstl und Franziska Popp.

Eigene Sportklasse

Am Gymnasium kann man mit Peter Pollak ebenfalls einen neuen Lehrer begrüßen.

Archiv Wolfgang Steinbauer, Direktor des Zwettler Gymnasiums.

Eine Lehrerin ist derzeit noch in Karenz und eine weitere Kollegin geht nach Krems, wie Direktor Wolfgang Steinbauer berichtet. Zudem wird es dieses Jahr drei fünfte Klassen geben, statt wie bisher zwei. Es gibt also eine eigene Klasse für die Schüler im Sportschwerpunkt, der seit drei Jahren an der Schule angeboten wird. „Das wird gut angenommen, auch von Schülern der NMS“, meint Steinbauer.

Ansonsten bereitet man sich natürlich auch darauf vor, die Corona-Bestimmungen gut umzusetzen. „Es war gut, dass wir die Bestimmungen schon in den Ferien erhalten haben“, meint Steinbauer, der sich im Großen und Ganzen gerüstet sieht. „Wir hoffen natürlich, dass die Coronaampel auf grün bleibt“, sagt er.

In der Zwettler HAK hat man eine zusätzliche Klasse im Vergleich zum Vorjahr. „Wir haben etwa 15 Schüler mehr“, erzählt Direktor Manfred Schnabl. Zwei Kollegen treten den Ruhestand an und es gibt eine Karenzierung. Dafür beginnt mit Madelene Kuhschall eine neue Englischlehrerin an der Schule und Julian Mitteröcker wird ab dem Schuljahr Sport unterrichten.

Pferde-HAK startet im ersten Jahrgang

Archiv Manfred Schnabl, Direktor der HAK.

Mit den Waldviertler Wirtschaftsakademien startet im kommenden Schuljahr auch das virtuelle Klassenzimmer. Über Videokonferenzen können Schüler so auch Bereiche auswählen, die es in Zwettl nicht gibt.

Außerdem beginnt in der ersten Klasse die Pferde-HAK, die die Schüler mit der Matura und dem Pferdewirtschaftsfacharbeiter abschließen. Die Ausbildung wird gemeinsam mit der Pferdewirtschaftsschule in Edelhof angeboten. „Wir sind zufrieden mit den Anmeldungen. Es kommen auch Schüler von weiter weg deswegen zu uns“, freut sich Direktor Schnabl.