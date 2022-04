Neugründung: Glasfaser im Fokus

Werbung

In elf Gemeinden des Bezirkes Zwettl soll so bald wie möglich ein schnelles Breitband-Internet Einzug halten. Dazu wird der Verein „FTTH Netz Waldviertel“ gegründet. Federführend dabei ist Altbürgermeister Maximilian Igelsböck aus Groß Gerungs.

„Das ist eines der wichtigsten Projekte für die Zukunft der Gemeinden. Wenn man am Ball bleiben will, muss man ein Glasfasernetz anbieten“, ist Igelsböck überzeugt und setzt sich deshalb auch intensiv für dieses geplante Projekt ein, an dem sich die Gemeinden Zwettl, Altmelon, Arbesbach, Groß Gerungs, Langschlag, Rappottenstein, Grafenschlag, Bärnkopf, Bad Traunstein, Schönbach und Martinsberg beteiligen werden.

Mittlerweile wurde der Verein seitens der Bezirkshauptmannschaft Zwettl genehmigt. Jetzt soll in den jeweiligen Gemeinden der Vereinsbeitritt mittels Gemeinderatsbeschluss erfolgen. „In einigen Gemeinden ist das bereits passiert, in den anderen soll das bei der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen“, betont Igelsböck.

Treffen mit Delegierten aller Gemeinden geplant

Der nächste Schritt zur Vereinsgründung ist die konstituierende Sitzung des neuen Vereines „FTTH Netz Waldviertel“. Daran werden drei nominierte Personen jeder Gemeinde teilnehmen. Der Termin dafür ist noch nicht fixiert, sollte laut Igelsböck um Ostern stattfinden. „Dabei wird der Vereinsvorstand gewählt. Ich werde aber keine Funktion übernehmen. Ich habe das Projekt von Anfang an begleitet und setze alles daran, dass wir das Glasfasernetz bekommen“, stellt Igelsböck klar.

Inzwischen wird um eine Bundesförderung angesucht. „Der Fördertopf dazu ist bis Ende Mai offen“, sagt Igelsböck. Den Auftrag dazu erhielt die nöGIG. Dafür bezahlt jede der elf Gemeinden voraussichtlich 2.100 Euro. Das wurde bei einem Treffen der elf Gemeinden mit Vertretern der nöGIG im Jänner beschlossen. Die NÖ Glasfaserinfrastruktur GmbH hat bereits viele Glasfaserprojekte im Waldviertel umgesetzt.

Auch seitens des Landes gibt es Förderungen, um die der Verein ansuchen wird. „Natürlich können wir das Projekt nur mit Förderungen umsetzen.“ Oberstes Ziel dabei ist, dass Glasfaser für jedes Objekt angeboten werde – natürlich müssen die Bürger dieses Service auch annehmen und die erforderliche Anschlussquote in jeder Ortschaft erfüllen.

Im Bezirk Zwettl startet auch noch ein weiteres Glasfaserprojekt mit der nöGIG für die Gemeinden Waldhausen, Sallingberg, Großgöttfritz sowie Zwettl mit den Ortschaften Eschabruck, Friedersbach, Mitterreith, Oberwaltenreith, Wolfsberg und der Waldrandsiedlung Stift Zwettl.

„Seitens des Bundes gibt es jetzt eine Förderung von bis zu 65 Prozent aus der Breitbandmilliarde“, erklärt Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner (ÖVP). „Es freut mich, dass eigentlich alle Gemeinden im Bezirk Zwettl in Sachen Glasfasernetz aktiv werden und um diese Förderungen ansuchen. In der Kleinregion ASTEG mit Allentsteig, Schwarzenau, Göpfritz und Echsenbach ist dieses Projekt ja schon umgesetzt“, meint Brandweiner.

