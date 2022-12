Nikolaus war im Dampfbummelzug unterwegs

Werbung

Nix mit Kutsche. Der Nikolaus war heuer auch wieder per Zug unterwegs. Zwischen Zwettl, Waldhausen und Schwarzenau fuhr am Wochenende der Dampfbummelzug. Für die vielen mitfahrenden Kindern gab es mehr als 450 prall gefüllte Sackerl vom Nikolaus. Diese wurden vom Lokalbahn-Verein zu Verfügung gestellt und von der Caritas Tageswerkstätte in Zwettl fertiggestellt. Auch das Wetter spielte mal wieder mit und so konnte die Fahrt im passenden Ambiente durch verschneite Wälder und Felder gehen.

Während des 30-minütigen Aufenthalts in Waldhausen wurden beim Gewinnspiel schöne Preise verlost. Den 1. Preis, eine Familienfahrt für eine Sonderfahrt, gewann Moritz Keller. Weitere Preise gingen an Charlotte Zak, Stephan Henning und Mia Trappl.



Im Buffetwagen gab es Kesselwarme, Frankfurter mit Senf und Kren, Glühwein, Kaffee, Tee, selbstgemachte Mehlspeisen und natürlich „Zwettler Zwickl Bier vom Fass“. Organisiert und bestens vorbereitet wurde dies vom Obmann Karl Wasinger und seinem Team. Die nächste Veranstaltung „Stimmungsvoller Advent am Bahnhof“ findet am Sonntag, 18. Dezember von 13.30 bis 19.00 Uhr direkt am Bahnhof Zwettl statt, bei der auch der Weihnachtsmann anwesend sein wird.

