NÖN-Schwerpunkt: Allergien - Pollen sorgen für Symptome bei Zwettlern

Wenn im Februar und März die ersten Knospen an den Haselsträuchern, Birken und Erlen sichtbar werde, beginnt für Pollenallergiker die beschwerlichste Zeit des Jahres. Niesattacken, tränende Augen und eine verstopfte Nase sind nur einige der vielen Symptome, für die eine Allergie verantwortlich sein kann. Es sind aber nicht nur Allergien gegen Blüten- und Gräserpollen, die Betroffenen das Leben schwer machen. Auch Tierhaare, Hausstaub, Schimmelpilze und diverse Nahrungsmittel können beispielsweise die Verursacher allergischer Beschwerden sein.

Bei Verdacht auf Allergie unbedingt zum Arzt gehen

Vermutet man, an einer Allergie zu leiden, sollte der erste Weg immer zum Arzt führen, wo die Beschwerden abgeklärt und ein Allergietest veranlasst werden können. Immer wieder mit allergischen Reaktionen – insbesonders von Kindern und Jugendlichen – konfrontiert ist Daniela Hofer, Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde am Landesklinikum Zwettl. „Bei Verdacht auf eine Allergie empfiehlt es sich immer, einen Arzt zu konsultieren, um eine entsprechende Diagnostik und in weiterer Folge dann auch eine Therapie wie Allergieprävention oder Desensibilisierung einzuleiten“, rät die Medizinerin. Zur Diagnostik von Allergien können, so Hofer, entweder der sogenannte Prick-Test oder eine Blutabnahme eingesetzt werden. Einen generellen Anstieg von Allergien beobachtet Daniela Hofer nicht: „Aus meiner Sicht gibt es keine Häufung einer speziellen Allergieform in den letzten Jahren und auch keine Zunahme von Allergien“.

Immer wieder mit allergischen Reaktionen – insbesonders von Kindern und Jugendlichen – konfrontiert ist Daniela Hofer, Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde am Landesklinikum Zwettl. Foto: privat

Erschwerend bei der Diagnostik von Allergien sei, dass die Symptome sehr breit gefächert sein können: „Die Symptome sind je nach Allergieform sehr unterschiedlich. Die Symptomatik spannt sich von rinnender Nase oder Ausschlag über Asthma bis hin zu einer anaphylaktischen Reaktion“. Letztere ist bekanntlich lebensbedrohlich.

Allergie kann man in jedem Alter bekommen

Menschen, die von allergischen Beschwerden geplagt werden, suchen oft Rat in Apotheken. „Bei noch nicht diagnostizierten Allergien ist immer schwer abzugrenzen, ob es sich wirklich um eine Allergie oder um eine Erkältungskrankheit handelt“, berichtet Dagmar Hag, Pharmazeutin in der Adler-Apotheke in Zwettl. „Viele Menschen sagen oft, dass sie keine Allergien haben, wissen aber nicht, dass eine Allergie in jedem Alter beginnen kann. Sie lassen eine Allergie deshalb oft viel zu spät abklären“, warnt die Apothekerin davor, allergische Beschwerden auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Zu empfehlen sind bei erwiesener Allergie auf jeden Fall immununterstützende Präparate und Präparate zum Aufbau der Darmflora“, so die Apothekerin. Weitere Tipps von Dagmar Hag für Allergiker: Die Haare sollte man am besten jeden Abend waschen, um die Pollenbelastung zu reduzieren. Getragene Kleidung sollte nicht in Schlafräumen aufgehängt werden, in ländlichen Gebieten am besten nur abends lüften.

Tipps von Dagmar Hag für Allergiker: Die Haare sollte man am besten jeden Abend waschen, um die Pollenbelastung zu reduzieren. Foto: privat

Neben klassischen Allergien seien es auch immer häufiger Nahrungsmittelintoleranzen wie Fruktose- und Laktoseunverträglichkeit, die Menschen Hilfe in der Apotheke suchen lassen. „Dabei handelt es sich aber um keine Allergien, sondern um einen Enzymmangel“, erklärt Hag. Dieser könne durch Einnahme entsprechender Enzyme ausgeglichen werden.

Mikronährstoffe können bei Allergie helfen

Auch Helene Aichinger, Pharmazeutin in der Kuenringer-Apotheke Zwettl, spürt, dass die Pollensaison schon voll im Gange ist. „Immer mehr Kunden klagen über eine rinnende Nase und Augenbeschwerden.“ Um die Beschwerden zu lindern, empfiehlt sie die Einnahme spezieller Mikronährstoffe: „Die gezielte Einnahme spezifischer Mikronährstoffe kann die Symptomlast bei allergischen Reaktionen verringern. Mikronährstoffe wirken zellschützend einerseits, andererseits können einige von ihnen eine Histamin-reduzierende Wirkung vorweisen“.

Auffallend sei, dass die Zahl der Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Arzneimittelallergien steige: „Dies äußert sich bei den betroffenen Personen innerhalb kurzer Zeit nach der Einnahme durch Schwellung, Unruhe, Schwindel und Atemnot bis Bewusstlosigkeit und anaphylaktischem Schock.“

