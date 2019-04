Die Talentsuche „NÖN sucht das größte Talent“ geht heuer in die zehnte Runde.

„Egal ob Sänger oder Tänzer, Akrobat oder Musiker, Magier, Jongleur oder Kabarettist: Alle Talente des Landes sind aufgerufen, bei uns mitzumachen“, sagt Jury-Mitglied Andy Marek.

Auch NÖN Marketingleiter Robert Richter freut sich, dass die Talentsuche bereits zum zehnten Mal stattfindet: „Es ist eine einmalige Chance, vor einem großen Publikum aufzutreten. Das erfordert Mut, der Bewerb ist also nicht nur die Chance auf eine erfolgreiche Karriere, sondern dient auch der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins.“

Im Waldviertel gibt es folgende Castingtermine: 8. April 14.30 Uhr in Waidhofen, 16.30 Uhr in Gmünd und 18.30 Uhr in Zwettl sowie am 9. April um 15.30 Uhr in Horn. Die Castings finden in den dortigen Raiffeisenfilialen statt.

Anmelden kann man sich per E-Mail an talent@noen.at oder auf www.facebook.com/DasGroessteTalent. „Die Leute können auch direkt zum Casting kommen“, sagt Andy Marek. Für die Besten geht es weiter in die Bezirks- und Regionalausscheidungen. Im Finale geht es schließlich um 5.000 Euro.