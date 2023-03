ÖVP-FPÖ-Pakt: Reaktionen im Bezirk sind sehr kontroversiell

Dass ÖVP und FPÖ nun ein Arbeitsübereinkommen geschlossen haben, hat für viele sehr kontroversielle Reaktionen gesorgt. Was sagen die regionalen Vertreter von Politik und Wirtschaft zum ÖVP-FPÖ-Pakt, wie beurteilen sie die Inhalte des Abkommens?

Blauensteiner: „Ausgrenzen darf keinen Platz haben“

Positiv bewertet wird von der NÖ Wirtschaftskammer in einer Aussendung, dass die Wirtschaftsagenden nun zur „Chefsache“ erklärt worden seien, nun also in die Kompetenz der Landeshauptfrau fallen würden. Anne Blauensteiner, Unternehmensberaterin, Zwettler Stadträtin und Wirtschaftskammerobfrau, ist zwar über die Ansiedlung der Wirtschaft im Ressort von Mikl-Leitner erfreut, findet aber durchaus auch kritische Worte: „Das Ergebnis der Landtagswahl bescherte uns in NÖ drei Landesräte der FPÖ und wie bisher zwei der SPÖ – mit oder ohne Arbeitsübereinkommen stehen diesen Parteien die Mandate zu. Das muss ich mir immer sachlich vor Augen führen, um damit umgehen zu können. Ich fordere jedoch ganz vehement, dass die rechte Kampfrhetorik und die Ausgrenzung benachteiligter Gruppen, die wir aus der FPÖ-Wahlbewegung kennen, in der Arbeit für das Land NÖ keinen Platz haben dürfen. Als Wirtschaftsvertreterin freue ich mich natürlich, dass Wirtschaft und Tourismus zur Chefinnensache erklärt wurden, und ich bin mir sicher, dass sich unsere Landesrätin Teschl-Hofmeister im Familienressort nicht durch das rückschrittliche Frauenbild der FPÖ beeinflussen lässt.“

Mold: „SPÖ-Forderung nach Maut nicht annehmbar“

Franz Mold, ÖVP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Zwettl, im Gespräch mit der NÖN: „Die Besonderheit der Situation wurde ja schon am Wahlabend mit dem Wahlergebnis festgestellt, nämlich dass sowohl der Landeshauptmann(frau)-Stellvertreter als auch der zweite Landtagspräsident für die FPÖ fix standen. Das wäre auch so gewesen, wenn die ÖVP mit der SPÖ ein Arbeitseinkommen getroffen hätte. Dieser Fakt ist in der Bevölkerung nicht so bekannt.“ Ganz bewusst habe Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Verhandlungen mit der SPÖ begonnen, da man nicht zusammengekommen sei, habe man sich für ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ geeinigt. „Besonders der SPÖ-Forderung nach einer Lkw-Maut auf Bundes- und Landstraßen in Niederösterreich konnte die ÖVP nicht annehmen, weil das eine enorme Belastung für die Wirtschaft in unserem Bundesland mit großer Fläche gewesen wäre. Die Maut würde die Leistungen unserer Unternehmer enorm verteuern, damit wäre ein Wettbewerbsnachteil verbunden“, so Mold.

Corona: „Viele hätten früher Entschuldigung erwartet“

"Die Besonderheit bei dieser Pandemie war ja, dass man noch keine Erfahrungen damit hatte. Ich selber wurde immer wieder auf dieses Thema von den Bürgern angesprochen“, so Mold. Foto: NÖN-Archiv

Zur Frage der viel diskutierten 30 Millionen Euro für Corona-Geschädigte in NÖ meint Mold: „Die Entschuldigung der Landeshauptfrau wegen der Corona-Maßnahmen hätten sich viele Bürger schon viel früher erwartet. Die Besonderheit bei dieser Pandemie war ja, dass man noch keine Erfahrungen damit hatte. Ich selber wurde immer wieder auf dieses Thema von den Bürgern angesprochen“, so Mold. Corona habe viele sehr emotionalisiert, mit den Ereignissen konnten viele nicht umgehen. Mold weiter: „Diese Zustimmung war für das Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ notwendig. Als dritte Möglichkeit wären nur Neuwahlen in Frage gekommen, was glaube ich, die Bevölkerung auch nicht gewünscht hätte.“

Wie geht es jetzt im Landtag weiter?

Dazu Franz Mold: „Wir haben ja keine Koalition, sondern ein Arbeitsübereinkommen. Der Unterschied ist, dass in der Landesregierung die drei Parteien ÖVP, FPÖ und SPÖ vertreten sind, das Arbeitsübereinkommen im Landtag mit der FPÖ geschlossen wurde. Das ist der wesentliche Unterschied. Für mich wird die zukünftige Arbeit im Landtag eine neue Erfahrung sein, weil die ÖVP erstmals keine absolute Mehrheit besitzt und zu Verhandlungen gezwungen wird – auch wenn in den letzten Jahren viele Beschlüsse im Landtag einstimmig gemacht wurden. Wir werden damit umgehen lernen. In einer Demokratie muss ja auch das funktionieren.“

Kainz: „FPÖ hat erfolgreich und sehr hart verhandelt“

Alois Kainz, FPÖ-Nationalratsabgeordneter, sieht den Pakt mit der ÖVP als Ergebnis konsequenter Verhandlungen: „Die FPÖ hat sehr hart und sehr erfolgreich verhandelt. Die Entscheidung ist klar: echte Veränderung statt gar nichts tun. Wir haben nicht den einfachen, dafür den ehrlichen, anständigen und fleißigen Weg gewählt. Dieser Weg ist: Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für alle, die unter Freiheitseinschränkungen, Isolation, Angst, und Diskriminierung gelitten haben. Niederösterreich ist das erste Land, das die Schäden der Corona-Politik wiedergutmacht. Das hat noch keiner vor uns geschafft und ist einzigartig in ganz Österreich.“

Alois Kainz: „Ein weiterer Meilenstein ist eine restriktive Asylpolitik.“ Foto: FPÖ

Ein weiterer Meilenstein sei eine restriktive Asylpolitik. Niederösterreich soll für Wirtschaftsflüchtlinge möglichst unattraktiv werden. „Überdies hat die FPÖ ein Bekenntnis zum Verbrennungsmotor und Individualverkehr sichergestellt. In einem Flächenbundesland wie Niederösterreich sind unsere Landsleute auf das Auto angewiesen. Es wird an allen Straßenbauprojekten festgehalten.“ Einen Schwerpunkt werde die FPÖ beim Thema Teuerung setzen: „Wir haben uns im Arbeitsübereinkommen dem Sozialen und ganz besonders dem Kampf gegen die Preisexplosion verschrieben. Dort, wo die Freiheitlichen Verantwortung übernehmen, gibt es eine vernünftige Politik. Für seine Heimat und die eigene Bevölkerung zu arbeiten, ist immer der richtige Schritt.“

Grüne Moser: „Rückwärts gerichtete Politik“

Scharfe Kritik übt die grüne Landtagsabgeordnete Silvia Moser: „Aus purer Machtgier hat die ÖVP NÖ einen Pakt mit der FPÖ geschlossen. Dieses Arbeitsübereinkommen beweist, dass man Aussagen von Politikern mancher Parteien nicht glauben und trauen darf. Statt Zukunftsvisionen wird es eine rückwärts gerichtete Politik hin zu einem zutiefst konservativen Gesellschaftsbild und Rollenverständnis geben. Selbst Wirtshäuser sollen nur gefördert werden, wenn die Speisekarte ein traditionelles Speisenangebot aufweist.“

Scharfe Kritik kommt von Silvia Moser (Grüne). Foto: Grüne, Christian Dusek

Frauenpolitik sei nicht vorhanden, ganz im Gegenteil: „Für Frauen zurück an den Herd wird es eine Prämie geben und Sozialhilfebezieher, zum überwiegenden Teil Frauen und Kinder, werden noch mehr unter Druck gesetzt. Für ein fatales Signal halte ich, rückwirkend Gesetzesverstöße durch die geplante Rückzahlung von Corona-Strafen zu verharmlosen.“ Weitreichende Klimaschutzmaßnahmen fehlten und das Verharren beim Verbrennungsmotor und die Ankündigung von hochrangigen Straßen im nördlichen NÖ bereiten Moser große Sorgen. „In den höchsten Funktionen Niederösterreichs werden jene sitzen, die sich durch Hetzen, Menschenverachtung, Nazi-Verherrlichung, Anzweifeln der Menschenrechte, Wissenschaftsverweigerung und dem Leugnen der Klimakrise hervortun. Ich werde diese Landesregierung nicht wählen.“

SPÖ-Kraus: „Von Anfang an nur Scheinverhandlungen“

Herbert Kraus, SPÖ-Bezirksvorsitzender, ist davon überzeugt, dass die ÖVP von Anfang an nur Scheinverhandlungen geführt hat. „Wir haben Forderungen gestellt, die für die Menschen in diesem Land wichtig gewesen wären. Aber das waren von Anfang an Scheinverhandlungen. Die ÖVP glaubt noch immer, dass sie die Absolute hat, aber die gibt es nicht mehr, nur haben sie das noch immer nicht realisiert. Die ÖVP kam sogar ohne Unterlagen zu den Verhandlungen mit uns. Reden wir über die Posten, die ihr wollt – das war das Einzige, was für sie wichtig war. Postenbesetzungen und Machterhalt, aber nicht die Menschen zählen.“

"Von Anfang an nur Scheinverhandlungen“, sagt Herbert Kraus. Foto: SPÖ

Herbert Kraus zur ÖVP/FPÖ-Zusammenarbeit: „Mikl-Leitner sagt, dass sie mit Landbauer nicht will. Landbauer sagt, dass er Mikl-Leitner nicht zur Landhauptfrau wählen wird – und nun machen genau die beiden eine Koalition. Tiefer geht es nicht mehr, aber wir müssen das jetzt so akzeptieren.“ Auf die Frage, wie die SPÖ die Arbeit im Landtag in den kommenden fünf Jahren anlegen wird, antwortet Kraus: „Die SPÖ wird Oppositionspolitik betreiben, obwohl wir in der Landesregierung vertreten sind. Welche Ressorts wir bekommen, wissen wir ja noch nicht, darüber lassen sie uns ja im Unklaren. Wir werden im Landtag unsere Anträge einbringen und schauen, ob die anderen Parteien mitgehen, vielleicht ja auch die FPÖ.“

