Die Pfadfinder sind wie viele Organisationen von der Coronakrise betroffen. Viele Aktivitäten und Ferienlager müssen ausfallen.

„Bis zum Schulschluss wird es keine Heimstunden mehr geben. Wir hoffen, dass wir im Herbst wieder starten können“, sagt Evelyne Loidl von den Zwettler Pfadfindern. Dennoch war man seit Beginn der Maßnahmen mit den Kindern etwa per Whatsapp in Kontakt. Es seien kleine Aufgaben vergeben worden und die Pfadfinder haben auch teilweise die Möglichkeit von Zuhause an Abzeichen zu arbeiten. „Es liegt dabei an den Kindern inwieweit sie mitmachen und das ersetzt natürlich nicht, dass man miteinander etwas unternimmt“, meint Loidl.

Dass das Sommerlager in diesem Jahr ausfallen wird, ist bereits klar und auch das Ferienspiel wurde abgesagt, jedoch könnten in den Ferienmonaten möglicherweise Wanderungen oder Ähnliches mit Kleingruppen stattfinden. Außerdem ist das im Zwettler Stadtpark aufgebaute Abenteuercamp für alle Kinder offen, wie Loidl erklärt: „Alles was am Boden ist, ist öffentlich zugänglich und wird von uns gewartet.“ Gesperrt sind das sich dort befindende Baumhaus und der Flying Fox, denn das würde nicht ohne Betreuung beziehungsweise Sicherung gehen, wobei enger Kontakt mit den Kindern nicht zu vermeiden wäre.

Für das kommende Jahr scheint man bei den Pfadfindern jedenfalls zuversichtlich. Die Überstellung, bei der Kinder in die nächste Spate aufsteigen, ist bereits in Planung.

Die Auftaktveranstaltung soll im Herbst stattfinden. „Absagen kann man es immer noch, aber es wird einmal vorbereitet“, sagt Loidl.