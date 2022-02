Pfarrgemeinderatswahlen: Jugend fehlt in den Pfarren

Alle fünf Jahre stellen sich die Pfarrgemeinderäte neu auf. Die Aufgabe, neue und aktive Mitglieder zu finden, wird dabei mit den Jahren garantiert nicht leichter. Auch Corona spielte in den vergangen zwei Jahren eine wesentliche Rolle und sorgte laut vielen Pfarren für schwindendes Gemeinschaftsgefühl. Die NÖN hat sich umgehört, wie die Suche nach neuen Kandidaten läuft und was heuer besonders wichtig ist.

Zumindest in Zwettl läuft die Suche nach neuen Pfarrgemeinderäten bereits auf Hochtouren. Durch Vorschläge wurden mögliche Kandidaten zusammengetragen. „Jedes Mitglied der Pfarrgemeinde konnte seine Vorschläge in eine Urne werfen“, erzählt Pastoralassistent Oliver Fontanari. 98 Personen wurden dabei genannt. Für die Wahl am 20. März sollen daraus 20 Kandidaten ausgewählt werden. „Reihum werden alle gefragt, ob sie antreten wollen, angefangen bei den Meistgenannten“, erklärt er.

Fehlt die Gemeinschaft in der Stadt?

Trotz der vielen Möglichkeiten sei es aber auch in Zwettl nicht einfach, neue Pfarrgemeinderäte zu gewinnen. „Gerade in Städten ist es meist schwieriger als in kleineren Orten, wo die Gemeinschaft doch stärker ist“, meint Fontanari.

Genau für diese Gemeinschaft soll sich der Pfarrgemeinderat aber auch einsetzen. Das große Motto der Wahl sei heuer nicht umsonst das „Mittendrin“. „Es soll ja auch gemeinsam etwas bewirkt werden“, sagt Fontanari. Die Aufgabenbereiche des Pfarrgemeinderates sind seit jeher breit gestreut, von Pfarrcafe, Sozialprojekten, Kinder- und Jugendarbeit und der Vorbereitung von Kirchenfesten angefangen bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Bei letzterer gäbe es auch noch viel Potenzial zur Verbesserung. Schließlich wird auch die Online-Präsenz der Pfarren immer wichtiger. „Trotz allem freuen wir uns auf rege Teilnahme an den Wahlen im März. Jede Stimme zählt“, meint Fontanari.

Selbiges betont auch der Obmann des Pfarrgemeinderates im Stift Zwettl, Johann Graf: „Die kommende Pfarrgemeinderatswahl im März stellt diesmal eine besondere Herausforderung dar, da Corona seit zwei Jahren die Arbeit des Pfarrgemeinderates und das Zusammenleben in der Pfarre behindert und stark verändert.“ Die Pandemievorschriften hätten viele der geplanten Feste verhindert. Gottesdienste würden aufgrund des Platzangebotes oder der Angst vor Ansteckungen zu großen Teilen nur reduziert stattfinden. „Der erzwungene Stillstand und manche Veränderungen in den Strukturen der Diözese geben kritischen Gläubigen Argumente für mehr Distanz zur Kirche oder gar einen Austritt“, befürchtet Graf.

Oft keine Zeit neben Beruf und Familie

Die Kandidatensuche wird auch in Stift Zwettl zur Herausforderung. „Ja, es ist schwierig, Menschen zu finden, die sich neben Beruf und Familie in der Pfarre engagieren wollen und sich dabei zu ihrem Glauben und der Kirche bekennen“, offenbart Graf. Wenn sich jemand findet, seien es eher Senioren. Sie würden aber nicht die jungen Leute und ihre Anliegen repräsentieren können.

Die Jugend im Pfarrgemeinderat sei schon seit Jahrzehnten nur ein Wunschtraum, wäre aber die Chance, „neuen Schwung und Demokratie in die verstaubte Liturgie und Kirchenstruktur zu bringen“. Insofern würde sich Graf neben Jugendlichen auch mehr junge Eltern mit Kindern in den Gottesdiensten wünschen.

„Jugendliche sind allerdings schwer zu gewinnen, da sie zu Schulbesuch, Studium oder Beruf auspendeln und nur, wenn überhaupt, zum Wochenende daheim sind“, schildert Graf.

Das Thema Jugend im Pfarrgemeinderat und in der Kirchengemeinschaft generell streicht auch der Göpfritzer Pfarrer Andreas Brandtner hervor. „Wir müssen höchsten Wert darauf legen, auf Kinder und Jugendliche zuzugehen. Die zwei jüngsten Generationen fehlen in der Kirche, was aber nicht heißt, dass der Glaube verschwunden ist“, erzählt er.

Insofern müsse der Fokus in den nächsten Jahren viel stärker in Richtung Jugend gelenkt werden. Brandtner schlägt Schwerpunktpfarren und Jugendmessen vor. „Das muss die Richtung sein, ob es gelingt oder nicht.“ Der Slogan „Mittendrin“ sei in dieser Hinsicht gut gewählt. „Es geht um ein begeistertes Christsein und auch der Jugend zu zeigen, dass es schön ist, dabei zu sein, und die Kirche Kraft und Freude gibt“, sagt Brandtner.

Damit das gelingt, hofft der Pfarrer auf frischen Wind bei den Wahlen. So müsse man weiter als nur bis zu Kirchenrenovierungen und Pfarrfesten denken. „Das ist alles schön und gut, aber das Hauptaugenmerk sollte auf guten Liturgien liegen, wo jeder gerne hingeht. Was nützt die schönste Kirche, wenn niemand kommt.“

Die Pandemie sieht er dabei gar nicht mal nur negativ, sondern auch als Chance.

„Ich glaube die Menschen merken dadurch, wie wichtig Gemeinschaft und Zusammenkünfte sind. Die Kirche und der Glaube haben sehr viel zu geben, aber auch wir müssen selbstkritisch sein und mehr auf die Menschen zugehen“, betont Brandtner.

Schwierige Suche nach Nachfolgern

Auch Dechant Andreas Bühringer sieht die große Herausforderung viel mehr darin, engagierte Menschen zu finden und gar nicht so sehr bei Corona. Gerade in seiner Pfarre in Arbesbach würden heuer recht viele Pfarrgemeinderäte aufhören, was ihm Sorgen bereitet. „Wir haben deshalb auch die scheidenden Pfarrgemeinderäte damit beauftragt, sich um potenzielle Nachfolger umzusehen“, erzählt Bühringer.

Die Wahl selbst soll im März dabei relativ normal in den Kirchen und Pfarrkanzleien ablaufen. Die Kirchengemeinschaft ist allerdings seit fast zwei Jahren nicht mehr dieselbe. Ob sich die Auswirkungen davon in der Wahl widerspiegeln, wird sich zeigen.

Langschlag Interview mit Sissi Rentenberger: „Vorbild sein“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden