Pkw krachte gegen Traktorgespann: Drei Verletzte

Die Niederösterreicherin am Steuer des Wagens dürfte das vor ihr fahrende Traktorgespann aufgrund von Sonnenblendung zu spät gesehen haben. Ein Ausweichmanöver verhinderte den Crash nicht mehr.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich erlitt die 71-Jährige - sie war auf einer Sitzgelegenheit am Kotflügel des Traktors mitgefahren - schwere Verletzungen und wurde durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der 72-jährige Traktorlenker sowie die 56-Jährige wurden per Rettung in das Landesklinikum Horn transportiert.

