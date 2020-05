Nach eineinhalb Monaten Unterricht von Zuhause haben die Abschlussklassen ihre ersten Schultage zurück in den Schulgebäuden verbracht.

privat Hendrik van Dijk verbringt nun wieder ein bis zwei Stunden pro Tag im Gymnasium.

Hendrick van Dijk ist etwa unter den Maturanten des Gymnasiums, die nun wieder Unterricht haben. Den Schülern ginge es damit sehr gut. Für die Maturavorbereitung sei er nun täglich ein bis zwei Stunden in der Schule, „wobei das von Schüler zu Schüler unterschiedlich ist, je nachdem, für welchen Ergänzungsunterricht man sich angemeldet hat“, erklärt er.

Die Stunden würden nun die meiste Zeit im Turnsaal stattfinden, wo jeder Schüler seinen eigenen Tisch hat. „Deshalb müssen wir die Masken nur beim Betreten des Gebäudes tragen. Am Platz können wir sie abnehmen“, meint van Dijk. Beim Betreten des Schulgebäudes sei außerdem das Händedesinfizieren Pflicht. Nur gewisse Fächer, die nur wenige Schüler besuchen, würden in den Klassen abgehalten werden.

Internat: Nur ein Schüler pro Zimmer

F: privat Michaela Bauer, die Direktorin der Schule in Edelhof, erzählt vom Stufenplan für den Unterricht.

Auch an der Landwirtschaftlichen Fachschule und Berufsschule Edelhof werden die Abschlussklassen seit vergangener Woche wieder unterrichtet. Damit sind aktuell 85 Schüler am Standort, wie Direktorin Michaela Bauer erklärt: „Davon sind 51 Schüler im Internat untergebracht. Aufgrund der strengen Vorschriften dürfen wir nur einen Schüler pro Zimmer unterbringen.“

Deshalb würden Schüler die bereits ein Auto haben oder in der Nähe der Schule wohnen täglich pendeln. Da grundsätzlich die meisten Schüler im Internat sind, hat man einen Stufenplan entwickelt, welche Klassen wann an der Schule sind. Die Abschlussklassen sind nun vier Wochen lang in der Schule. Im Juni haben sie dann online Unterricht, wo vermehrt die Theorie gelehrt wird, bis in der letzten Schulwoche die Abschlussprüfungen stattfinden.

300 Masken für Schüler genäht

„Im Juni kommen dann die zweiten Jahrgänge für drei Wochen an die Schule zurück um ihre praktischen Fertigkeiten zu erlernen, bevor sie ab Juli für vier Monate in die Pflichtpraxis gehen. Die letzten beiden Schulwochen gehören den ersten Jahrgängen“, erklärt Bauer. Nur die Berufsschulklassen würden durchgehend bis zu den abschließenden Prüfungen an der Schule bleiben.

Die Direktorin sei außerdem sehr stolz auf die Schüler und das gesamte Schul- und Wirtschaftsteam. Das Küchenpersonal habe etwa 300 Masken für die Schüler genäht und von der Schulabteilung sei man schnell und unbürokratisch mit Desinfektionsmitteln, Schutzvisieren und ausführlichen Sicherheitsdatenblättern versorgt worden.

Die Lehrer hätten sich außerdem für das Homeschooling schnell mit dem Medium Teams vertraut gemacht. Etwas Wehmut herrsche jedoch, dass der Ball und der Tag der offenen Tür abgesagt werden mussten, wie die Direktorin Michaela Bauer erwähnt.