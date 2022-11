Prämierte Küche: Zwei Hauben für Kolm

Werbung

Frisch erschienen ist die jüngste Ausgabe des renommierten Restaurantführers Gault-Millau. Nicht wenige, aber auch nicht allzu viele Lokale dürfen sich jetzt wieder mit ihren „Hauben“ rühmen. Im Bezirk Zwettl zählt der Bärenhof Kolm seit Jahren zu den Stammgästen im Restaurantführer und darf sich auch heuer als einziges Lokal im Bezirk wieder über gleich zwei Hauben freuen. Mit 14,5 Punkten von möglichen 20 fehlt gar nur mehr ein halber Punkt auf die dritte Haube.

„Die ist sicher ein weiteres großes Ziel, weil wir uns ja auch immer weiterentwickeln möchten“, sagt Chef Michael Kolm. Die Luft würde allerdings schon dünn werden, wie er auch bei der Auszeichnung im Vorjahr bereits verkündete. „Fünf Hauben dürften in unserer Region unmöglich zu erreichen sein. Man braucht für die Haubenküche ein besonders starkes Lieferantennetz, und wir liegen nicht gerade an der Autobahn“, meint Kolm. Auch die Kaufkraft im ländlichen Raum sei ein wichtiger Faktor in der Welt der Haubenküche.

Locker lassen möchte er aber gerade jetzt trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage auf keinen Fall. Schließlich steckt jahrelange Arbeit hinter dem Restaurant. „Auch wenn der Strom noch so teuer wird, liegt der Fokus bei uns auf Qualität.“ Abhilfe soll jetzt eine neue Photovoltaik-Anlage schaffen, die schon in den nächsten Wochen in Betrieb gehen soll. „Damit können wir hoffentlich die Preissteigerungen abfedern“, erklärt Kolm. Die Krise an sich sieht er deshalb auch als Chance.

Gerade in diesen Zeiten dürfe man aber auch die Strahlkraft des Gault-Millau nicht außer Acht lassen. „Wir haben Gäste von Wien bis Linz, und viele informieren sich vorher in ebensolchen Restaurantführern. Die Auszeichnung ist deshalb enorm wichtig für uns.“

