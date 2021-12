Präsenz mit Vorteilen: Offene Schule im Lockdown

Während es in der Vorwoche im Bildungsministerium zu einem Wechsel an der Spitze gekommen ist, bleiben die Regelungen für Schulen vorerst unverändert: Die Schulen bleiben grundsätzlich geöffnet und Eltern sollen entscheiden, ob Kinder in die Schule kommen oder nicht. Wie klappt das in der Praxis an den Schulen im Bezirk Zwettl?

„Alles in allem funktioniert es sehr gut“, sagt Eric Schilcher, Direktor der Mittelschule Stift Zwettl. Der Großteil der Kinder sei – trotz Option zum Distance Learning – in der Schule. Das sage auch etwas über die Freude am Präsenzunterricht aus: „Ich denke, die Kinder kommen sehr gerne in die Schule.“ Dass es für die Kinder der fünften und sechsten Schulstufen Tablets gibt, sei ein großer Vorteil. Denn: „Das Problem, das wir vor einem oder zwei Jahren hatten, dass es an Endgeräten gefehlt hat, gibt es jetzt nicht mehr“, erklärt er.

Dankbare Rückmeldungen von Eltern

Vor allem in sozialer Hinsicht sei der Präsenzunterricht durch nichts zu ersetzen, betont Gerald Nossal, Direktor der Mittelschule für Sport und Wirtschaft in Zwettl: „Jeder Tag, den die Kinder in der Schule verbringen können, ist wertvoll.“ In der Vorwoche haben laut Nossal nur zwei von rund 250 Schülern die Option der Fernlehre genutzt. Es gebe auch von Seiten der Eltern positive und dankbare Rückmeldungen, dass der Präsenzunterricht aufrechterhalten wird. Bei offenen Schulen geht es vielfach nicht nur ums Lernen, sondern auch um die Betreuung. Dieser Bedarf sei bei den Eltern sehr unterschiedlich – je nach persönlichen Möglichkeiten, sagt Bettina Schmutz, Elternvereinsobfrau der SMS.

Die Situation belaste viele Kinder: „Es gibt Kinder, die sehr darunter leiden. Ich denke, das wird noch immer unterschätzt“, betont sie. Dass es teilweise schon in den Klassen zu Spaltungen rund ums Thema Impfen kommt, bereite einigen Eltern Sorge. Rudolf Assfall, Elternvereinsobmann der Mittelschule Stift Zwettl, begrüßt die offenen Schulen: „Das ist wichtig für die sozialen Kontakte, Gespräche mit Freunden und einen geregelten Tagesablauf.“

Auch bei den Jüngsten sei der Großteil der Schüler vor Ort, sagt Heidi Rosenmayr, Direktorin der Volksschule Zwettl: „Die Kinder sind glücklich darüber, dass sie da sein können, und wir sind froh, weil es für die Kinder am besten ist.“ Der Arbeitsaufwand für die Lehrer sei momentan zwar groß, es funktioniere aber trotzdem gut. Weil: „Wir ziehen alle an einem Strang und halten zusammen.“

Großes Lob für die Schulen kommt indes von Volksschul-Elternvereinsobfrau Anneliese Neugschwandtner. Unter den Eltern vertraue man dem Sicherheitskonzept ausreichend, um die Kinder in den Präsenzunterricht zu schicken. „Wir gehen als Eltern auch davon aus, dass der Lernerfolg in der Schule besser ist und die sozialen Kontakte wichtig für die Kinder sind“, sagt sie. Aber: Anfangs seien die Vorgaben für Schulen verwirrend gewesen.

Höhere Schulen: Tests laufen inzwischen gut

Auch in den höheren Schulen befindet sich der Großteil der Schüler in der Schule. Der Zwettler HAK-Direktor Manfred Schnabl zeigt sich froh über den Präsenzunterricht: „Es gibt nur vereinzelt Fälle, und die kann man mit den Tests herausfiltern.“ Anfangs sei man mit der Auswertung der PCR-Tests teilweise nicht nachgekommen, mittlerweile funktioniere das aber ohne Probleme. Im Gymnasium Zwettl läuft es ähnlich gut. Vergangene Woche musste eine Klasse gesperrt werden, der Coronafall kam aber von außen, wie Direktor Wolfgang Steinbauer betont. Etwas Probleme bereite die ursprünglich geforderte Meldung der Schüler, die aufgrund der Covid-Situation zuhause bleiben. „Das Sekretariat ist damit überlastet.“

„Durchhalten, man wird eine Lösung finden.“

Froh über den Präsenzunterricht sind auch die Schüler, so etwa Emma Friedl, Schulsprecherin des Zwettler Gymnasiums: „Es ist angenehm, in der Klasse sitzen zu können.“ Für all jene, die aus diversen Gründen zuhause bleiben, gibt es Hybridstunden. „Ein negativer Aspekt, der schon ziemlich gewöhnungsbedürftig und nach zehn Stunden Schule anstrengend erscheint, ist definitiv die Maske“, meint Friedl. Die Schulsprecherin hebt hervor, dass die Zeit für alle nicht leicht sei: „Die Psyche wird auf Dauer belastet. Ich möchte daher einen Appell aussprechen: Durchhalten und sich mit seinen Problemen ruhig an Vertraute wenden. Man wird eine Lösung finden!“

Marie-Sophie Kümmel, Schulsprecherin der HLW/Basop Zwettl, stuft den Lerneffekt in der Schule um einiges größer ein als im Distance Learning, und die Klassengemeinschaft bleibe dadurch auch erhalten. „Außerdem ist der Präsenzunterricht auch hinsichtlich der Tests und Schularbeiten, die geschrieben werden müssen, sinnvoller.“ Ihr Fazit: „Wir denken, dass es besonders in dieser Zeit wichtig ist, zusammenzuhalten und uns gegenseitig zu unterstützen.“