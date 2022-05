Prior Michael Hüttl Beirats-Chef im Wirtschaftsforum

Werbung

Im Stift Altenburg ging das sechste Wirtschaftsforum Waldviertel-Beiratstreffen über die Bühne. Dabei wurde der Hausherr des Stiftes, Prior Michael Hüttl, einstimmig zum neuen Beirats-Vorsitzenden gewählt. Er soll künftig den Beirat nach außen repräsentieren.

Obmann Christof Kastner berichtete den Vorstands- und Beiratsmitgliedern von Projekten des Vereins (Sitz in Zwettl) der vergangenen Jahre, wobei er die Waldviertler Jobmesse – seit dem Start 2011 gab es dabei mehr als 30.000 Besucher – hervorhob. Für 2022 ist die 12. Waldviertler Jobmesse vom 22. bis 24. September erstmals dreitägig in Waidhofen. Außerdem stehen heuer wieder Unternehmergespräche, die Teilnahme an waldviertelpur, die Wirtschaftsmatinee in Kooperation mit der Waldviertel Akademie und die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Mitarbeiter – und Mitarbeiterinnensuche 4.0“ auf dem Programm.

Auch die zukünftige Entwicklung des Waldviertels mit Schwerpunkten Arbeitsmarkt und Nachhaltigkeit wurde beim Beiratstreffen behandelt.

