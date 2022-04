Problemregion Waldviertel: Öffentlicher Verkehr als Zukunftsprojekt

Werbung

„Nach langer Zeit freut es mich, dass unser Vortragssaal wieder so voll ist“, meinte der Zwettler Arbeiterkammer-Chef Jürgen Binder einleitend bei der Präsentation der neuesten Verkehrsstudie der Technischen Universität in Wien für Niederösterreich, die von der Arbeiterkammer NÖ in Auftrag gegeben wurde.

In der Studie galt es herauszufinden, was möglich und notwendig wäre, den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich, heruntergebrochen auf den Berzirk Zwettl, nachhaltig auszubauen und langfristig zu verbessern.

„Schulbusse spielen im ländlichen Raum eine besondere Rolle. In den Ferien fehlt jedoch dieses Angebot. Das verringert die Möglichkeit, am Land mittels öffentlicher Anbindung an leistungsfähige Bahn oder Buslinien anzudocken“, betonte Markus Wieser.

Der Bezirk Zwettl sticht mit seinem 80-prozentigen Bevölkerungsanteil, welcher so gut wie keinen Zugang zum öffentlichen Verkehr hat, besonders hervor.

Laut TU-Studie würde eine höhere Frequenz an den Haltestellen oder auch eine Kapazitätserweiterung der Verkehrsmittel zu einer Verbesserung der Situation beitragen.

