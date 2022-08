Quarantäne-Aus im Alltag: Nichts überstürzen

Werbung

Mit dem 1. August fiel die Corona-Quarantäne für Infizierte und jene ohne Symptome dürfen nun mit Maske das Haus verlassen - und auch zur Arbeit gehen. Dienstgeber bekommen dadurch keinen Kostenersatz mehr für die Zeit der Erkrankung – unabhängig davon, ob der infizierte Mitarbeiter arbeitsfähig ist oder nicht. Trotzdem ist eine gewisse Tendenz zur Vorsicht spürbar.

Arbeiterkammer rät zu achtsamer Vorgehensweise

In der Vorwoche habe es einige Anfragen rund ums Arbeiten unter den geänderten Regelungen gegeben, berichtet Jürgen Binder, Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer in Zwettl. Zwischen der „grauen Theorie“ beim Arbeiten mit Maske und Vorgaben zu regelmäßigem Lüften und den Herausforderungen in der Praxis gebe es oft große Unterschiede. In Branchen, wo Arbeitsplätze ins Homeoffice verlegt werden können, sei die Situation bisher schon entspannter gewesen, sagt Binder.

Viele Betriebe lassen infizierte Mitarbeiter generell zuhause. Denen ist egal, ob vom Bund diese Vergütungen kommen, oder nicht.“ Jürgen Binder Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter

Anders sieht es bei körpernahen Dienstleistern oder in der Gastronomie aus: „Dass dort ein extremer Arbeitskräftemangel besteht, ist uns bewusst. Dennoch würde ich gerade in diesen Bereichen mit viel Nähe zum Kunden davon abraten, dass mit Covid infizierte Personen zur Arbeit vor Ort kommen.“ Sein Eindruck nach mehreren Gesprächen mit Unternehmen: „Es gibt doch viele Betriebe, die Mitarbeiter mit einer Infektion generell zuhause lassen. Denen ist es egal, ob vom Bund diese Vergütungen kommen, oder nicht.“

Aus einer Infektion können sich klarerweise weitere Ansteckungen ergeben. Ein großes Risiko, meint Jürgen Binder: „Gerade im beruflichen Umfeld oder bei Kundenkontakt könnte ich mir im Falle von Infektionen rechtliche Fragen vorstellen und dass entsprechende Klagen kommen werden.“

Hygienemaßnahmen bleiben weiterhin wichtig

Beim Hotel Schwarzalm ändert sich durch die neue Regelung nicht viel. „Wir besprechen das im Einzelfall“, sagt Markus Hann, Regionalleiter der Ipp Hotels. Man bevorzuge es aber, wenn infizierte Mitarbeiter unabhängig der Symptome ein paar Tage zu Hause bleiben. „Auch bei einer anderen Krankheit bleiben wir vorsichtshalber zu Hause“, meint er: „Und dann tragen wir eben noch eine Woche Maske.“

Die Mitarbeiter des Hotels achten besonders auf ihre Hygiene, sagt Hann: „Regelmäßig die Hände zu waschen, ist bei uns nach wie vor wichtig.“ Auch auf das eigene Körpergefühl zu hören, sei unerlässlich. „Wenn es einem Mitarbeiter nicht gut geht, dann wird eben getestet“, sagt er. Die neue Regelung erleichtere auch manches, so können symptomfreie Betroffene das Haus verlassen und etwa als Gast empfangen werden.

Teilweise noch keine Auswirkungen auf Arbeitsalltag

Beim Fertigteilhaus-Spezialisten Hartl Haus aus Echsenbach freut man sich derzeit über eine überschaubare Infektionslage. „Dementsprechend haben die neuen Quarantäne-Regelungen noch kaum Auswirkungen auf unseren Arbeitsalltag“, sind sich Personalleiterin Sonja Früchtl und Covid-Beauftragter Andreas Nichtawitz einig: „Wir sind trotzdem vorbereitet auf eventuell höhere Zahlen. Bei uns gilt das Grundprinzip wie auch vor der Pandemie: Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben und sich im Krankenstand vollständig auskurieren.“

Positiv getestete Mitarbeiter ohne Symptome hatte man bisher noch nicht, die Vorgehensweise werde aber im Einzelfall entschieden, erklären die beiden: „Für uns hatte in der gesamten Pandemie der Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden Priorität. Das Aufheben der Quarantänepflicht macht uns hier den Alltag im Moment nicht unbedingt einfacher.“

Im Zweifel sind Hausärzte die erste Anlaufstelle

Die geänderten Quarantäne-Regelungen für Covid-Infizierte betreffen auch Ärzte in der alltäglichen Arbeit, allein voran Allgemeinmediziner. Fragestellungen rund um dieses Thema seien in der Vorwoche immer wieder aufgetaucht, berichtet der praktische Arzt Walter Zobernig mit Ordination in Schwarzenau.

Häufigste Unklarheit für positiv getestete Personen sei gewesen, ob ihr Absonderungsbescheid von der geänderten Regelung betroffen ist und wie mit Krankenständen umgegangen werden soll: Teilweise gebe es bei Arbeitnehmern die Bereitschaft, trotz einer Infektion zu arbeiten. Andererseits merke man Vorsicht von Seiten der Arbeitgeber, die Entscheidung liegt klarerweise in der Expertise der Ärzte.

Vielfach seien die mit einer Covid-Infektion einhergehenden Symptome ohnehin so deutlich, dass das Arbeiten am Arbeitsort nicht möglich wäre. Derzeit sei die Symptomatik oft Durchfall, Erbrechen und starker Schwindel sowie Fieber, Kopf- und Halsschmerzen.

