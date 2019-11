Seit 1. November hat es sich ausgequalmt in Österreichs Gastronomie: Seit diesem Zeitpunkt ist die neue Regelung, die jegliches Rauchen in den Innenräumen von Lokalen verbietet, in Kraft.

Wirtschaftskammer-Obfrau Anne Blauensteiner berichtet im Gespräch mit der NÖN, dass sich im Vorfeld viele Wirte mit Bedenken bei ihr gemeldet haben. „Derzeit wird intensiv daran gearbeitet, die Wirte zumindest vor Klagen aufgrund von Lärmbelästigungen zu schützen“, sagt sie. Die Wirtschaftskammer steht den Wirten hier beratend zur Seite. Konkrete Befürchtungen, dass Lokale im Bezirk Zwettl zusperren müssen, wurden gegenüber Anne Blauensteiner bisher noch nicht geäußert. Sie räumt jedoch ein, dass viele Wirtshäuser und in der Folge auch weitere Branchen mit Umsatzeinbußen rechnen können.

Dorfwirt Josef Weissmann aus Franzen (Cafe Puls) schaut mit Sorge in die Zukunft. „95 Prozent unserer Gäste sind Raucher und in einem Dorf ist die Durchsetzung eines totalen Rauchverbots nicht leicht.“ Er wünsche sich individuelle Lösungen und Mitspracherecht, denn so würde das Problem nur verlagert: „Vom Wirtshaus in die Garage.“

Rupert Leutgeb von der Monana Bar in Zwettl sagt zum Gesetz, dass es für Speiselokale sinnvoll sei. Er findet aber auch, dass über das Ziel hinausgeschossen wird und befürchtet, dass so mancher Gastwirt in den Konkurs geht. „Der Raucherbereich war bereits im Abnehmen. Eine strikte Regelung wirkt sich aber negativ aus“. Größere Probleme bei der Umstellung gab es soweit nicht. „Diskussionen sind normal. Das ist die österreichische Kultur“, berichtet Leutgeb, der im Winter ein Heizschwammerl in den Innenhof stellen will – einerseits, um seine Gäste vor Kälte zu schützen, andererseits, um die Kundschaft von der Straße fernzuhalten. „Wenn einer draußen raucht, rotten sich die Leute zusammen. Bei 15 Personen kann es durchaus sein, dass sich dann die Nachbarn vom Lärm belästigt fühlen.“

Auf die Frage, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll, antwortet er: „Das Ende ist noch nicht erreicht. Es wird Einbußen geben durch die ganzen Einschränkungen. Das Wirtshaus als Treffpunkt und Ort der Gesellschaft geht verloren.“

Maria Schrammel vom Bergwirt Schrammel & Mohnhotel steht dem Gesetz gespalten gegenüber. „Für das Speiselokal ist es ein Vorteil, für das Stammtischgeschäft ein Nachteil.“ Gerade im Sommer befürchtet die Wirtin zudem, dass sich die Zimmergäste durch den Lärm belästigt fühlen könnten. Es sei jedoch noch zu früh, um Aussagen über die Auswirkungen zu machen.

Willibald Schindler vom Tanzcafe Schindler in Gerweis hat seit der Umstellungsnacht keine Bedenken mehr. Sowohl im Tanzcafe als auch im Wirtshaus lief das Geschäft gut und der Nichtraucherraum leistet mit der Verglasung auch weiterhin gute Dienste bei Veranstaltungen. Für den Winter möchte sich der Wirt eine Lösung überlegen, damit seine Gäste nicht frieren müssen.

„Die goldenen Zeiten der Gastronomie sind ohnehin vorbei“, meint Reinhard Todt vom s’Beisl. Sein Lokal ist seit Mai 2018 rauchfrei. Große Einbußen hatte er dadurch nicht. Wenige Stammgäste habe er wegen der Umstellung aber verloren. Es gab auch keine groben Probleme. „Ich kann nicht für andere sprechen, aber es geht überall. Sowohl Wirte als auch Gäste müssen sich eben etwas einschränken“, sagt Todt.

Für das Personal sei es auf jeden Fall besser, wenn im Lokal nicht mehr geraucht wird und der Trend gehe ohnehin dahin, dass die Leute nicht mehr so lange im Wirtshaus verweilen - was aber nicht auf das Rauchverbot zurückzuführen sei.