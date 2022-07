Recherche: Den Bezirk wechseln?

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Der Leserbrief von Karl Kis (Göpfritz), der in der NÖN der letzten Woche abgedruckt war und laut dem sich Kis geografisch den Bezirken Horn und Waidhofen näher fühlt als dem Bezirk Zwettl, gab Anlass zur Frage, ob der Wechsel eines Ortes in einen anderen Bezirk überhaupt möglich ist und Vorteile hätte.

„Anträge können elektronisch eingebracht werden“, so Bezirkshauptmann Michael Widermann. Foto: BH

„Ja, das ist grundsätzlich rechtlich möglich, wenn auch langwierig und schwierig“, so Zwettls Bezirkshauptmann Michael Widermann. „Die Gemeinde, die den Bezirk wechseln möchte, muss einen entsprechenden Antrag an die Landesregierung stellen. Die Gliederung des Landes Niederösterreich in die Verwaltungsbezirke ist nämlich durch eine Verordnung geregelt, in der die Bezirke und die zu jedem Bezirk gehörenden Gemeinden aufgezählt sind. Diese Verordnung müsste durch die Landesregierung entsprechend novelliert werden“, erklärt Widermann.

Die Landesgesetze sind in allen Bezirken Niederösterreichs gleich. „Rechtlich gesehen sehe ich keinen Vorteil durch einen Wechsel in einen anderen Bezirk. Privat darf sich jeder hinbewegen, wo er möchte“, sagt Widermann. Er verweist auf die Möglichkeiten, sich frei entscheiden zu können, welche Schule man besuche, welchen Arzt oder welches Krankenhaus man konsultieren möchte und wo man seine Einkäufe tätigt.

„Den Vorteil, seine Kinder in die für das Kind passende Schule zu schicken oder zum näheren Supermarkt zu fahren, nützt man ohne Rücksicht auf Bezirksgrenzen“, so Widermann.

„Wir sind Zwettler und bleiben Zwettler“

„Das war für uns noch nie ein Thema“, lacht Silvia Riedl-Weixlbraun, Bürgermeisterin von Göpfritz, „wir sind Zwettler und bleiben schon in Zwettl.“

Grundsätzlich wisse sie, dass die Göpfritzer gerne nach Waidhofen oder Horn zum Einkauf oder zur Schule gehen, das sei ja verständlich. „Das ist ja geografisch logisch, die Busverbindungen sind kürzer. Wir haben auch Kinder, die in Allentsteig zur Schule gehen.“

Die Bezirksgrenzen sind historisch gewachsene Grenzen durch Zusammenschluss von Gemeinden in Gebieten von Fürsten und Grundbesitzern, rückblickend auf mehrere hundert Jahre. Erst vor knapp 150 Jahren entstanden die Bezirkshauptmannschaften.

Regionalprinzip bei Behördenwegen

Als Zwettler also muss man nicht unbedingt in die Bezirksstadt Zwettl fahren, außer, man hat auf der Behörde zu tun. „Wege auf die Baubehörde folgen dem Regionalprinzip. Aber schon die Beantragung eines Reisepasses ist auf jeder Bezirkshauptmannschaft möglich. Darüber hinaus gibt es auch viele Möglichkeiten, Anträge auf elektronischem Wege einzubringen, wodurch das Problem der Anfahrtswege zur Behörde ziemlich entschärft wird“, weiß Widermann.

Reisepass-Tourismus zur BH Zwettl

Den Pass etwa könne man in jeder Bezirkshauptmannschaft Österreichs beantragen. Hier herrsche sogar reger Reisepass-Tourismus. „In großen Städten dauert es länger, bis man den Pass bekommt, deshalb kommen Bürger aus Linz auch zu uns nach Zwettl, um den Fingerprint abzugeben und den Antrag zu unterschreiben. In den Bezirkshauptmannschaften rund um Wien machen die Wienerinnen und Wiener an manchen Tagen bis zu 80 Prozent der Reisepassanträge aus.“

Es scheint, den Linzern ist es nicht zu weit nach Zwettl.

