Regen, Hagel & Wind: Sturm fegte über Norden

Heftige Unwetter trafen am Wochenende den Bezirk. Neben Starkregen war an manchen Orten auch Hagel mit dabei, was am Samstag den Einsatz mehrerer Feuerwehren erforderte. „Die Unwetter zogen eine Schneise durch den Allentsteiger Abschnitt, besonders in Echsenbach, Gerweis und Bernschlag“, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier.

In Bernschlag hat der Sturm zahlreiche Planen vom Dach geholt, die noch an nicht reparierten Dächern von der Hagelkatastrophe im Vorjahr angebracht waren. Der erneute Hagel deckte diese zudem zum Teil ab. Insgesamt sechs Gebäude waren laut der Allentsteiger Feuerwehr betroffen. Die Feuerwehren von Bernschlag und Allentsteig waren in Folge mit der Absicherung gegen Wasserschäden beschäftigt.

Daneben mussten im Gemeindegebiet auch mehrere umgestürzte Bäume von der Straße entfernt werden. Auch manche Landstraßen wurden vermurt und mussten gereinigt werden. 13 Floriani der Feuerwehr Allentsteig standen im Einsatz.

Zahlreiche Unwetterschäden auch in Gemeinde Echsenbach

Bereits kurz nach dem Eintreffen der Front gegen 16.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Auf der Straße durch das Waldgebiet zwischen Gerweis und Hörmanns war ein Fahrzeuglenker zwischen zwei umgestürzten Bäumen zu stehen gekommen und hatte den Wald nicht mehr verlassen können. Nach der Beseitigung der Bäume durch die Feuerwehr konnte der Lenker seine Fahrt fortsetzen. Zeitgleich war die Echsenbacher Feuerwehr aber auch in Gerweis gefordert. Der Ort war besonders stark vom Hagel betroffen. Durch den Starkregen standen zudem einige Straßen im Ortsgebiet unter Wasser. Alle vier Fahrzeuge der Echsenbacher Floriani waren im Einsatz.

Stark beschädigt wurde auch der Zubau eines landwirtschaftlichen Betriebes. „Der Hagel hat zuerst die Dachflächen beschädigt. Danach hat der Wind gleich den Dachstuhl weggerissen“, schildert der Echsenbacher Feuerwehr-Kommandant Jürgen Stundner. Verletzt wurde niemand. In der Gemeine Echsenbach waren insgesamt 26 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.

