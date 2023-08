Region setzt auf Energie eigener Produktion

Erneuerbare Energien decken bereits einen recht großen Teil des Energiebedarfs im Bezirk Zwettl. Initiativen und Projekte gibt es zuhauf. An mancher Stelle herrscht jedoch auch Unmut über die aktuelle politische Lage. Trotzdem stehen auch heuer wieder Projekte in den Startlöchern, die die „grüne Energiezukunft“ befeuern sollen.

Schon am 21. August wird etwa in der Marktgemeinde Schwarzenau mit der Verlegung von Fernwärmeleitungen für das geplante Fernwärmeheizwerk begonnen. Auch wenn die Gemeinde nicht der Betreiber des Fernwärmewerkes ist, haben die Gemeinderäte vor wenigen Wochen den Grundsatzbeschluss gefasst, die Gemeindegebäude an das Fernwärmewerk anschließen zu wollen.

Rohstoffe für Heizwerk kommen aus der Region

„Raus aus Gas und Öl“ lautet die Devise – und schon diesen Winter wird Fernwärme durch das neue Gemeindezentrum bei der Kirche fließen und entlang der Schwarzenauer Waidhofner Straße und hinauf in die Almstraße, wo das Fernheizwerk steht. Aus der Region, für die Region – so werden die Rohstoffe für dieses Heizwerk vorwiegend aus der Region Schwarzenau stammen. Unabhängigkeit von Energielieferanten und Wertschöpfung in der Region seien ebenso wichtig wie Kostenersparnis.

„Fehlender Drang nach Fortschritt...“

Frustriert über die aktuelle Situation zeigt sich Martin Steiner, Obmann von Biogas Waldviertel und deren Muttergesellschaft, der Fernwärme Waldviertel. Er spart nicht mit Kritik an den politischen Entscheidungsträgern und spricht von fehlendem Drang nach Fortschritt im Bereich der erneuerbaren Energien. „Wir könnten sofort groß ausbauen und das gesamte Waldviertel versorgen. Es müsste nur vonseiten der Politik ,ja' gesagt werden. Aber das ist typisch Österreich. Wir reden grün, aber machen grau“, betont er. Vergeblich warte man etwa jetzt schon seit geraumer Zeit auf eine Erneuerung des Energieausbaugesetzes und die damit verbundenen Förderungen für die Ressource Biogas. „Die Lobby der fossilen Energieträger bremst das auf EU-Ebene allerdings ab“, meint Steiner.

Von einem Profit könne man derzeit beim Fernwärmepreis trotz anziehender Preise auch nicht sprechen. „Die Preissteigerung ist mit 15 bis 20 Prozent im Rahmen. Außerdem müssen wir die sinkenden Gaspreise vor der Energiekrise gegenrechnen. Wenn wir die vergangenen fünf Jahre bilanzieren, haben wir eine Preissteigerung, die unter der Inflationsrate liegt“, schildert Steiner. Damit komme man gerade so durch und könne nur knapp die Preise am Holzsektor abdecken. Er appelliert an die Bevölkerung, vermehrt zur regionalen Energie zu greifen.

Biogas-Erweiterung steht und fällt mit Förderung

Die Biogas Waldviertel GmbH hat derzeit zwei Biogas-Anlagen, eine in Echsenbach, eine in Waidhofen, und ist Mitbetreiber der Anlage in Göpfritz. Jede davon produziert jährlich 4.000 Megawatt an Energie. Für den Standort Echsenbach befindet sich derzeit eine Erweiterung in Form einer Gaseinspeiseanlage in der Einreichplanung. „Mit dieser könnten wir die Aluminium-Schmelze in Kleinreichenbach oder die Agrana in Gmünd versorgen“, erklärt Steiner. Ebenso steht eine Holzgasanlage in Kooperation mit Hartl Haus und der Gemeinde Echsenbach im Raum. Ob oder wann aus den Projekten etwas wird, muss sich zeigen, denn noch wird auf Förderungen gewartet. Problematisch sieht Steiner derzeit auch den Ausbau im Bereich der Fernwärme. Die Baukosten im Leitungsbau hätten sich seit Corona verdoppelt, und auf der anderen Seite würden aber die Förderungen versiegen. „So kann man das Netz nur entlang der bestehenden Leitungen verdichten, aber keine neuen Gebiete mehr erschließen“, erklärt er.

Ausbau des Leitungsnetzes aktuell unwirtschaftlich

Einen Anschluss der neuen Wohnhausanlage am Hauptplatz von Vitis hätte man aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzen können. „Zuleitungen und Infrastruktur hätten bis zu 350.000 Euro gekostet. Wenn man den Einnahmen für Heizkosten von 12.000 Euro im Jahr gegenrechnet und dass es in dem Bereich gar keine Förderungen gibt, kann man sich denken, dass so etwas unmöglich umzusetzen ist.“

Zurück nach Echsenbach. Als e5-Gemeinde hat der Ort große Pläne für eine erneuerbare Zukunft. Bis 2030 will Echsenbach 80 Prozent seines Verbrauchs mit erneuerbaren Energien decken. Langfristiges Ziel: Energieautarkie Das langfristige Ziel ist sogar die regionale Energieautarkie. Wichtige Faktoren sind dabei klarerweise die erwähnte Biogasanlage und die Fernwärme. „150 Häuser im Gemeindegebiet hängen an der Fernwärme, die durch Abwärme der Biogas-Anlage relativ günstig beheizt werden können“, erklärt Bürgermeister Josef Baireder.

Aber auch mit Photovoltaik wird mittlerweile ein guter Teil des Stromverbrauchs gedeckt. Für die Kläranlage liegt das vorläufige Ziel laut Baireder darin, die Hälfte des Strombedarfs durch Eigenproduktion zu decken. „Ein wichtiger Schritt dafür war auch die Gründung der Energiegemeinschaft ASTEG“, sagt der Bürgermeister.

Energiegemeinschaft im Fokus von Stadt und Land

Das Thema Energiegemeinschaft steht auch in Zwettl hoch auf der Agenda. Gemeinsam mit „Energie Zukunft Österreich“ (EZN) wurden Daten rund um den Energieverbrauch und die Produktionskapazitäten an erneuerbaren Energien der Gemeinde gesammelt, die momentan ausgewertet werden. „Sobald diese Ergebnisse feststehen, wollen wir den nächsten Schritt in Richtung Energiegemeinschaft machen“, verkündet Stadtrat Erich Stern.

Gerade beim Thema Photovoltaik ist in Zwettl schon so einiges passiert. Stadtamt, Kläranlage sowie mehrere Kindergärten und Feuerwehrhäuser bekamen bereits Anlagen spendiert. Brandaktuell werden am ZwettlBad Photovoltaik-Zellen installiert.

Das Berechnen der Endkosten für den Energieverbraucher aus einer Energiegemeinschaft ist nicht ganz so leicht, wie Herbert Stadlmann von der EEG ASTEG weiß: „Im Spätsommer 2022 war die Konzeptionierung der EEG ASTEG fertig, die Umsetzung wurde jedoch zurückgestellt, da zu diesem Zeitpunkt eine EEG mit nur einem Einspeisezählpunkt (d.h. nur einer Erzeugungsanlage) von der Energiewirtschaft technisch umsetzbar war und die Einspeisetarife für erneuerbaren Strom unverhältnismäßig hoch waren. Ab Anfang 2023 waren die Voraussetzungen für einen Start der Betriebsphase gegeben. “

Der Vorstand der EEG ASTEG legte für den Start die Preise für Einspeisung ins Netz der EEG als auch für die Stromverbraucher fest. Dieser beträgt 20 Cent pro kWh sowohl für Verbraucher als auch als Einspeistarif. Im Kalenderjahr 2023 sei derzeit keine Änderung dieser Preise geplant, so Herbert Stadlmann. Die Erzeugungsleistung der EEG ASTEG (PV Leistung der bereitstellenden Mitglieder) beträgt zurzeit ca. 500 Kilowatt. Stadlmann: “Die Auswertung aus den ersten Betriebsmonaten hat ergeben, dass nur etwa 1/3 der EEG-Überschussleistung an Mitglieder, welche Strom aus der EEG ASTEG beziehen, abgegeben wird. Es wäre daher durchaus noch erneuerbare Energie für neue Mitglieder, welche Strom aus der EEG beziehen möchten, vorhanden.