Reisetrends 2022: „Es läuft erst langsam wieder an“

Ohne Einschränkungen wieder wegfahren, das wünschen sich nach zwei Jahren Pandemie wieder viele. Mit der Buchungslage sind die ansässigen Reiseunternehmen derzeit wieder zufrieden, wenngleich das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht wird.

„Es kommen wieder Anfragen herein“, freut sich Christian Pichelbauer, Chef des Zwettler Busunternehmens Pichelbauer Reisen, nachdem der Betrieb in den letzten beiden Jahren mehr als schwierig gewesen sei. Vor allem größere Gruppen sind seit Beginn der Pandemie ausgefallen. Dass man rundum noch Vorsicht walten lässt, merke er, insbesondere etwa bei Seniorengruppen. Pichelbauer erzählt: „Es läuft erst langsam wieder an.“

Reisen bedarf einer Vorbereitungszeit

Nicht zuletzt liege das daran, dass, vor allem auch bei Vereinen, jegliche gemeinsame Reise einer gewissen Vorlaufzeit bedürfe: Erst muss man wieder zusammentreffen dürfen, es werden Pläne geschmiedet, und erst dann wird beim Busunternehmen angefragt. Pichelbauer hofft sehr, dass die geplanten Reisen diesmal auch wirklich stattfinden können, denn auch in den vergangenen Sommern gab es Anfragen für Reisen. Als der Zeitpunkt dafür im Herbst dann gekommen war, musste man aufgrund neuer Covid-Verordnungen wieder absagen.

Wichtige Kunden sind für Pichelbauer auch die Schulen, die jetzt wieder vermehrt anfragen. Pichelbauer zeigt sich also optimistisch, „aber auf dem Niveau von vor der Pandemie sind wir noch nicht, und ich denke auch nicht, dass wir dieses Jahr schon wieder dorthinkommen. Ich lasse mich aber gerne überraschen.“

Nicola Kerschbaum vom Reisebüro Kerschbaum in Zwettl meint: „Die Reiselust ist auf alle Fälle wieder da.“ Und nicht nur im Inland: Auch Fernreisen sind wieder stark nachgefragt. Insbesondere Griechenland und Italien seien für den Sommer wieder begehrte Ziele. Kerschbaum spricht von einer Aufbruchslust: „Nach zwei Jahren Pandemie wollen alle wieder fort.“ Die Sicherheit steht weiterhin im Vordergrund, „aber wir hoffen, dass viele Länder heuer ohne Beschränkungen zu bereisen sind“, sagt Kerschbaum. Vielerorts wurden die pandemiebedingten Maßnahmen bei der Einreise ja bereits aufgehoben, und es ist nur mehr der Reisepass vonnöten. Für die Planung des Sommerurlaubs schätzen trotz der Vielzahl an Online-Angeboten weiterhin viele die persönliche Beratung im Reisebüro. „Bei uns haben die Kunden einen direkten Ansprechpartner und Unterstützung, falls etwa schiefgehen sollte“, weist Kerschbaum auf die Erfahrung im Reisebüro hin.

Waldviertel punktet vor allem mit der Natur

Nicht immer muss es für einen Ausflug beziehungsweise Urlaub weit weg sein. Auch in unserer Region finden sich viele Plätze, an denen man für ein paar Tage abschalten kann. „Das Waldviertel bietet genau das, wonach sich die meisten in Zeiten wie diesen sehnen: Bewegungsmöglichkeiten inmitten einzigartiger Naturlandschaft, echte Begegnungen, spannende Abenteuer und vielfältige Erlebnisse“, meint Peter Sigmund, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus.

Laut Waldviertel Tourismus sind es besonders die Outdoor-Aktivitäten, die begehrt sind. Für den Sommer 2022 besonders gefragt sind im gesamten Waldviertel vor allem Angebote in den Bereichen Ruhe und Natur, aber auch Wandern und Radfahren zählen zu den Highlights. Der Lebensweg oder Bärentrail bzw. die Thayarunde sind im Trend. Die Buchungen laufen nun, da die Temperaturen frühlingshafter werden, an. Aktuell wird laut Waldviertel Tourismus viel nachgefragt, insbesondere für den Sommer, aber vereinzelt auch bereits für den Herbst. Je nach Wetterlage kommen dann kurzfristige Buchungen herein.

Bereits viele Anfragen von Gästen gibt es im Schlosshotel Rosenau. „Die Buchungslage ist sehr gut“, freut sich Chefin Monika Gressl. Vor allem die Wochenenden sind zu einem großen Teil ausgebucht mit Veranstaltungen oder Feiern. Im Schlosshotel kann man sich zudem darauf freuen, wenn Ende Mai der Umbau des Wellnessbereiches fertiggestellt wird.

Eher kurzfristigere Buchungen bemerkt man im Vergleich zu vor der Pandemie im Mohnhotel in Zwettl. „Es gibt mehr Spontanbucher“, erwähnt Eva Schrammel. Sie zeigt sich aber im Großen und Ganzen zufrieden mit der Buchungslage. Auch in den vergangenen beiden Sommern sei man gut ausgelastet gewesen, nicht zuletzt da das Waldviertel in Pandemiezeiten als Urlaubsdestination boomte. „Mal sehen, wie sich das heuer entwickelt, wenn die Leute wieder wegfliegen können“, meint Schrammel. Da das Mohnhotel vor allem auch gerne von Wanderern besucht wird, sei die Buchungslage laut Schrammel doch auch stark vom Wetter abhängig.

Leute wollen sich wieder Gutes tun

Für Besichtigungen des Stiftes Zwettl gibt es laut der Leiterin der Tourismus-Sparte Britta Kurz bereits einige Buchungen von Busgruppen für Mai und Juni. Einzelreisende seien derzeit noch verhalten, was aber mit dem noch zu kalten Wetter zu tun habe. Die Tendenz zu kurzfristigeren Buchungen bemerkt auch Kurz: „Die sich ständig ändernden Maßnahmen haben die Leute so verunsichert, dass sie nun eher spontaner buchen.“

Bis Mitte Juni so gut wie voll ausgebucht ist das Gesundheitshotel Klosterberg in Langschlag. „Wir merken, dass die Gäste sich wieder etwas Gutes tun wollen“, meint Karl Laister. „Wir haben etwa 70 bis 80 Prozent Stammgäste, die sofort für ihren nächsten Aufenthalt buchen beziehungsweise einige Monate im Voraus“, erwähnt Laister. Vor einigen kurzfristigen Verschiebungen ist man aber natürlich nicht gefeit.

Land-Lofts für den Sommer bereits ausgebucht

Bei der Firma Sonnentor bemerkt man seit April wieder eine Steigerung der Besucherzahlen im Tagestourismus – bei Einzel- sowie Gruppenreisenden. Neben den Betriebsführungen seien die Tee-Kräuterführungen und Kräuterwanderungen sehr beliebt. Außerdem heißt es vonseiten des Unternehmens: „Unsere Land-Lofts sind im Sommer bereits jetzt gut gebucht, und die Nachfrage nach Tiny Houses, die außergewöhnliches, nachhaltiges wie autonomes Urlauben mitten im Grünen ermöglichen, ist nach wie vor groß.“

