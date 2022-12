Rotes Kreuz ehrte bei Weihnachtsfeier

Werbung

Sebastian Keltner (Stützpunktleiter Notarzt) und Elisabeth Bittermann (Bereichsärztin) erhielten das Verdienstzeichen des Roten Kreuzes. Ebenso wurde Polizeikommandant Rudolf Mader das Silberne Ehrenzeichen, seinem Stellvertreter Wolfgang Gottsbachner das Verdienstzeichen in Gold und an Gruppeninspektor Markus Knapp das Verdienstzeichen in Bronze verliehen.

Der stellvertretende Bezirkskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Karl Kainrath erhielt das Verdienstzeichen in Gold. Zum Abschluss der Feier wurde Bezirksstellen-Geschäftsführer Manfred Ehrgott das Verdienstkreuz des österreichischen Roten Kreuzes verliehen, die höchstmögliche Auszeichnung.

