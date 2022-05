Rotes Kreuz: „Haben nicht genug Schultern für Arbeit“

Werbung

Im gesamten Bundesgebiet startet das Rote Kreuz ab Juni unter dem Motto „Ehrenamt ist Ehrensache“ eine Kampagne zur Gewinnung von neuen ehrenamtlichen Mitgliedern zur Unterstützung in allen Bereichen.

Im Bezirk Zwettl steht schon seit Wochen ein Termin für einen Infoabend am 30. Mai fest. Dieser wird, so wie es in der Pandemie eingeführt und sich bewährt hat, wieder online durchgeführt. „Das hat sich bewährt, weil der Bezirk groß ist, und die Interessierten müssen nicht weit fahren, um zum Infoabend zu kommen“, hofft Manfred Ehrgott, Bezirksstellen-Geschäftsführer des Roten Kreuzes, auf ähnlichen Erfolg wie im Vorjahr.

Stefan Krapfenbauer, Freiwilligen-Koordinator der Bezirksstelle: „Jede Person, die bei uns ehrenamtlich mitarbeiten möchte, kann sich bei uns anmelden und bekommt einen Zugangslink. Der Vorteil ist auch, dass der Wunsch nach Anonymität zunimmt, wie ich glaube, und sich viele online zu Hause wohler fühlen.“

„Grundsätzlich kann jeder bei uns mitmachen“

Die Sparten wie Gesundheits- und Sozialdienst, Blutspendedienst, Jugendarbeit, Feldküche, Katastrophendienst benötigen die Unterstützung von Freiwilligen. „Grundsätzlich kann jeder bei uns mitarbeiten“, so Ehrgott. „Beim Rettungsdienst gibt es gar nicht genug Schultern, auf die man die Arbeit verteilen kann. Das trifft aber jeden Leistungsbereich, im Gesundheitsbereich haben wir so viele Sparten vom Bewegungsbereich bis zum betreuten Reisen, das wir 2023 wieder starten möchten.“

Jeder, der als Freiwilliger beim Roten Kreuz mithelfen möchte, bekommt eine fundierte Ausbildung. Die Mitarbeiter der „Tafel“, die alle Ehrenamtliche sind, benötigen nur einen umfangreichen Erste-Hilfe-Kurs. „Die Ausbildung für den Rettungsdienst ist der höchste Zeitaufwand von 260 Stunden“, so Ehrenamtliche-Koordinator Stefan Krapfenbauer. Die Dauer der Ausbildung beträgt je nach Freizeit bis zu neun Monate.

