Die jüngsten Wolf-Attacken in den Bezirken Zwettl und Gmünd haben die Diskussion über den Wolf extrem angeheizt. Vor allem auch über mögliche Schutzmaßnahmen wird heftig debattiert.

„15 tote Schafe (!) und Angriffe auf Rinder in 14 Tagen – das muss doch endlich aufrütteln“, so Bezirksjägermeister Gottfried Kernecker. „Ein Nebeneinander von Wolf, Landwirtschaft und Bevölkerung wird es nicht geben können“, ist Eduard Köck, Obmann des Landesverbandes Schafe und Ziegen sowie der Österreichischen Schaf- und Ziegenbörse überzeugt. Herdenschutzmaßnahmen seien völlig unbrauchbar, Schutz mit Hunden funktioniere nicht, Zäune stünden in keinem Verhältnis zum Produktionswert, so Köck.

„Wir fragen uns, was passieren muss: Muss ein Wolf erst einmal ein Kind angehen, bevor reagiert wird?“ Für Köck ist eines klar: „Es muss möglich sein, einen Wolf zu schießen, damit er Angst vor den Menschen bekommt. Ich hoffe, der EU-Vorsitz Österreichs wird dazu verwendet, dieses Thema anzusprechen.“

„Der Landeszuchtverband kann diesem Geschehen nicht länger tatenlos zusehen und fordert die Bejagung von Problemwölfen!“Geschäftsführer Johann Hörth

In dieselbe Kerbe schlägt Johann Hörth aus Dietrichsbach, der Geschäftsführer des Landeszuchtverbandes für Schafe und Ziegen. „Der Landeszuchtverband kann diesem Geschehen nicht länger tatenlos zusehen und fordert daher die Bejagung von Problemwölfen!“ Hörth ist überzeugt, dass wir erst am Anfang der Rudelbildung sehen und dass es vermehrt zu Übergriffen auf Wild- und Nutztiere kommen wird.

15 tote Schafe in 14 Tagen reichen: Bezirksjägermeister Gottfried Kernecker. | NÖN-Archiv

Der Herdenschutz sei sehr teuer und die Kosten dafür übersteigen den Rohertrag aus der Schafhaltung (einen absoluten Schutz würde nur ein zwei Meter hoher Zaun mit mindestens 40 cm Untergrabschutz bieten). „Die Entschädigungen für die gerissenen Tiere sind in Österreich nicht einheitlich und gehen oftmals am wahren Schadensausmaß vorbei.“

Hörth fordert neben der Bejagung von Wölfen, die sich auf Nutztiere spezialisieren, damit sie wieder eine natürliche Scheu vor den Menschen aufbauen, transparente Entschädigungszahlungen, die Abgeltung jeglicher zusätzlicher Schutzmaßnahmen sowie die Gründung einer Arbeitsgruppe Raubtierschutz in den betroffenen Regionen, um Strategien zu entwickeln.

Das Aufrüsten von Weiden sei für den einzelnen Bauern eine Frage der Finanzierung, meint Daniel Heindl von der Landwirtschaftskammer. „Wenn Naturschutzorganisationen wie der WWF Spenden für Wölfe einheben – warum wird dieses Geld nicht verwendet, um Herdenschutzmaßnahmen zu finanzieren?“, fragte Heindl in einem ORF-Interview. Damit läuft er beim Zwettler Bezirksjägermeister offene Türen ein: „Nur Großraubtiere herbeifordern, Spenden lukrieren und dann nicht das Geringste dazu beitragen, ist äußerst unfair“, so Kernecker.

Wichtiger WWF-Beitrag zum Wolfmanagement

Auf die Forderungen, der WWF möge aus den Spendengeldern Schutzmaßnahmen finanzieren, reagiert der Wolfsexperte des WWF, Christian Pichler. „Der WWF leistet seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zum Wolfsmanagement. So unterstützt der WWF etwa seit sechs Jahren Herdenschutzmaßnahmen finanziell, aber auch mithilfe von Beratungen und durch Öffentlichkeitsarbeit.“

Geld fließe aber auch in viele andere wichtige Aktivitäten. So zum Beispiel in das Monitoring, das vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in Wien durchgeführt wird. „Weiters haben wir maßgeblich an der Ausarbeitung eines Managementplans für den Wolf, der ein konfliktfreies Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf ermöglichen soll, mitgewirkt“, betont Pichler. „Außerdem haben wir ein Projekt initiiert, das Grundbesitzern eine Handlungsanleitung liefern soll, wie sie ihre jagdliche Bewirtschaftung in Anwesenheit des Wolfes adaptieren können.“

Der WWF sei gerne bereit, Geld für Herdenschutzmaßnahmen, Entschädigungen, Aufklärungsarbeit usw. zur Verfügung zu stellen. „Dennoch wollen wir die Politik hier nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, denn von einer Naturschutzorganisation kann nicht verlangt werden, öffentliche Aufgaben zu erfüllen“, stellt Pichler klar.

Da geht er mit Kernecker konform: „Da der Wolf durch europäisches Recht eine streng geschützte Tierart ist, muss dieses Problem zunächst auf politischer Ebene entschieden werden. Dazu ist auch entsprechender Druck seitens der Landwirtschaftskammer notwendig“, meint der Bezirksjägermeister. Die Jäger werden sich jedenfalls – bekräftig Kernecker abermals – aus dem Thema heraushalten.

Merkblatt der Gemeinden informiert

Die Gemeinden haben auf Bitte der Bezirksbauernkammer ein Merkblatt für den Umgang bei Begegnung mit Wölfen veröffentlicht. Im Normalfall meiden Wölfe den Kontakt zu Menschen, Begegnungen seien deshalb selten. Angelockt durch Futter, könnte sich der Wolf allerdings an Menschen gewöhnen oder sogar um Futter betteln. „Eine solche Entwicklung muss unter allen Umständen verhindert werden“, heißt es in dem Merkblatt. Aggressiv können Wölfe reagieren, wenn sie krank oder verletzt sind oder in die Enge getrieben werden.

Aus aktuellem Anlass hat der Sprecher der Region „Waldviertler Hochland“, Bürgermeister Maximilian Igelsböck, die Bürgermeisterkollegen und einige Verantwortungsträger betroffener Gemeinden zu einem Krisengespräch eingeladen. Die Attacken der Wölfe würden nicht nur für die Landwirte ein großes Problem in der Weidewirtschaft darstellen, sondern der gesamten Bevölkerung große Verunsicherung und Sorge bereiten. Die Bürgermeister bereiten entsprechende Resolutionen vor und fordern ein wirkungsvolles Wolfsmanagement. „Wir fordern sinnvolle und wirkungsvolle Maßnahmen von der Politik, oder müssen wir warten, bis Haustiere oder gar ein Mensch zu Schaden kommt?“, spricht Igelsböck im Namen seiner Kollegen.