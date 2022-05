Schnelleres Internet: Chance für vier Gemeinden

Werbung

Sallingberg, Großgöttfritz, Waldhausen und Teile des Gemeindegebiets von Zwettl bereiten sich auf den Ausbau von Glasfaser bis ins Haus vor. Bei der Projektbesprechung mit der NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) wurden die Weichen dafür gestellt. Die Sammlung der Bestellungen startet in den nächsten Wochen.

Nur ein Glasfaseranschluss im Haus stellt sicher, dass genügend Bandbreite für aktuelle und zukünftige Internetdienste da ist. Die Gemeinden Sallingberg, Großgöttfritz, Waldhausen und Zwettl haben sich deshalb in den vergangenen Jahren auf das Projekt Glasfaserausbau vorbereitet. In Zwettl sind die Katastralgemeinden Wolfsberg, Eschabruck, Friedersbach, Mitterreith, Edelhof und Rudmanns vom Glasfaserausbau betroffen. „Wir haben intensiv darauf hingearbeitet, die beste Infrastruktur für unsere Gemeinden zu bekommen“, so Zwettls Bürgermeister Franz Mold.

Bürgermeister Johann Hofbauer aus Großgöttfritz betont: „Jetzt liegt es an uns, die notwendige Bestellquote zu erreichen und damit die Voraussetzung für den Glasfaserausbau zu schaffen.“

Wenn bis 31. Juli mehr als 42 Prozent der Haushalte und Betriebe im vorgesehenen Ausbaugebiet eine Bestellung abgeben, können die Bauarbeiten voraussichtlich Ende dieses Jahres starten.

Gemeinsam mit nöGIG, die nach Erreichen der nötigen Voraussetzungen das zukunftssichere Netz in den Gemeinden errichten wird, werden die Bürger in der Sammelphase umfassend informiert. Geplant sind Infoveranstaltungen, Sprechstunden und Hausbesuche bis zum Ende der Sammelphase.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.