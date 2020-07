BEZIRK ZWETTL Die letzten Wochen und Monate haben den Schulen viel abverlangt, doch man konnte auch daraus lernen.

In der Handelsakademie Zwettl könnte man den Online-Unterricht sogar als Testphase ansehen, denn wie Direktor Manfred Schnabl erzählt, startet man im nächsten Jahr mit dem virtuellen Klassenzimmer. Die Ausbildungsschwerpunkte werden an einem Standort im Präsenzunterricht gelehrt, während Schüler an anderen Standorten virtuell beiwohnen werden, wenn auch trotzdem im Klassenzimmer. Nach dem vergangenen Schuljahr weiß man nun, dass der virtuelle Unterricht funktioniert. Schnabl erklärt: „Die Mischung war gut zwischen Online-Unterricht per Video und Arbeitsaufträgen.“

Betrieb ab Herbst: „Für alles gerüstet“

Die letzten Wochen seien anspruchsvoll gewesen, da immer nur ein Teil der Schüler anwesend war, doch „das war sicher gut, weil die Schüler die sozialen Kontakte wieder pflegen konnten“, meint der Direktor. Für den Schulerfolg sei jedenfalls zu wünschen, dass die Schule im Herbst wieder im Normalbetrieb geführt werden kann, jedoch sei man für alles gerüstet.

Auch in der Polytechnischen Schule Zwettl bereitet man sich auf den Herbst vor und wird, wie Schulleiterin Eva Maria Rester erzählt, so manches aus dem Homeschooling übernehmen. So sollen alle Schüler gleich von Anfang an bei Office 365 registriert werden und auch Onlineabgaben wird man weiterführen. „Mir persönlich gefällt das besser. Da kann ich die Aufgaben online anschauen und gleich zurückschicken, worauf viele Schüler auch gleich antworten“, sagt Rester. Zur Planung für den Herbst meint die Schulleiterin außerdem: „Veranstaltungen trauen wir uns noch nicht vereinbaren.“ So würden sich etwa normalerweise zu Schulbeginn einige Betriebe vorstellen, was nun voraussichtlich in den November verschoben werden wird. Auch mit den Kennenlerntagen, die sonst im Oktober stattfinden wird man wohl bis zum Frühling warten.

Rester ist aber auch überzeugt, dass ohne Homeschooling die EDV nicht so schnell an der Schule angekommen wäre, wobei es natürlich viele EDV-versierte Schüler gäbe. Für die letzten Schulwochen hatte man die Schüler der Polytechnischen Schule nach Fachbereichen aufgeteilt — normalerweise sind zwei Fachbereiche in einer Klasse. Am Abschlusstag gab es eine geblockte Zeugnisvergabe, da der Wunsch geäußert wurde, die Vergabe doch an diesem letzten Freitag abzuhalten.

„Maskenpflicht hätte länger sein können“

Anders hielt man dies am Zwettler Gymnasium, wo ein Teil der Schüler ihr Zeugnis bereits am Donnerstag überreicht bekam. Auch wenn die letzten Wochen laut Direktor Wolfgang Steinbauer herausfordernd waren und der Schichtbetrieb nur eine Notlösung, ist er der Meinung, dass die vergangenen Wochen in der Schule sehr wichtig waren: „Lieber so, als gar nicht mehr in die Schule zu kommen. Sonst hätten wir im September von Null angefangen.“ Nur die Maskenpflicht hätte man eventuell noch ein wenig länger bestehen lassen können, denn ohne würde man nicht mehr so an das Virus denken.

Froh zeigt sich der Direktor über die Maturaregelung und dass alle unter etwas leichteren Bedingungen abschließen konnten. Einer der Maturanten hat sogar die Möglichkeit genutzt freiwillig mündlich anzutreten.

Internetverbindung reicht oft nicht aus

Durch das Homelearning sei man laut Steinbauer sicherlich digital affiner geworden, doch es war nicht ohne Schwierigkeiten, wenn etwa das Internet nicht ging und man Schüler nicht erreicht hat. „Auch für die Lehrer war es nicht leicht, das richtige Quantum zu finden, wie viele Aufgaben man gibt“, sagt Steinbauer.

Für die Eltern war das Homelearning ebenfalls herausfordernd, wie Rudolf Assfall, Elternvereinsobmann der Zwettler Musikmittelschule angibt: „Es ist mühsam, wenn man neben dem Homeoffice auch die Kinder zuhause hat.“ Eine Betreuung von Elternseite ist dabei notwendig und die Kinder den Vormittag über bei den Aufgaben zu halten gestalte sich oft schwierig. Außerdem erwähnt Assfall: „Wenn man drei Kinder hat, die gleichzeitig im Internet sein sollten, und auch selbst noch im Homeoffice ist, dann geht das technisch oft nicht.“ Außerdem habe Assfall gemerkt, dass den Kindern die Freunde schnell abgingen. Zuhause zu lernen sei einfach nicht dasselbe. „Ich weiß auch nicht, ob sie dieses Jahr den ganzen Stoff machen konnten“, meint er.

Das Beste wäre, im Herbst so normal wie möglich zu starten, auch was Schulveranstaltungen betrifft. Diese sollten zumindest geplant werden, damit die Schüler in ihren Jahrgängen dasselbe erleben, wie andere in normalen Zeiten. Absagen könne man Veranstaltungen, wenn wirklich nötig, immer noch.