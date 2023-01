Schwierige Zeit für Kultur: Krise noch nicht überwunden

Werbung

Für viele Kulturschaffende und -betriebe waren die vergangenen Jahre keine rosigen Zeiten. Während beim Thema Corona nun schön langsam wieder Normalität einkehrt, belastet nun die aktuelle Teuerungswelle die Familienbudgets. Spüren das auch die regionalen Kulturbetriebe? Wie zufrieden sind sie mit den Besucherzahlen der Herbst- und Wintersaison, die endlich wieder ein breiteres Veranstaltungsangebot zuließ?

Eines der schwierigsten Jahre der Vereinsgeschichte

Für den Verein Syrnau sei das Jahr 2022 eines der herausfordernsten in der Vereinsgeschichte gewesen, erzählt Obmann Erwin Schierhuber. „Das Vorjahr war extrem schwierig und unberechenbar. Trotz der widrigen Umstände haben wir versucht, unser Programm weitgehend ohne Absagen durchzuführen“, erklärt Schierhuber, der vor allem vor der Sommerpause bemerkte, dass das Publikum „zögerlicher“ geworden sei und auch Stammgäste ausgeblieben seien.

„Ab Herbst ist es aber wesentlich besser geworden. Die Auslastung unserer Veranstaltungen war wieder fast wie vor Corona. Wir sind mit der Herbstsaison daher auch relativ zufrieden.“ Einen Faktor für schwächeren Zahlen nach Corona sieht Schierhuber in der großen Dichte von Veranstaltungen im Herbst. „Viele Veranstaltungen wurden nachgeholt, es gab auch immer wieder Parallelveranstaltungen. Wir haben uns aber bewusst dazu entschieden, alle Veranstaltungen zu machen, egal wie viele Leute kommen“, meint Schierhuber.

Ein Problem für Kulturbetriebe ortet er in den Gagen der Künstlerinnen und Künstler, die natürlich auch höher geworden seien – während Förderungen für Kulturveranstalter gleichgeblieben sind. „Uns war es aber trotzdem ein Anliegen, unsere Preise nicht zu erhöhen, um zu vermeiden, das die Besucher dann gar nicht mehr kommen, weil es ihnen zu teuer ist. Wir wollen nicht in die Preisspirale eintreten“, betont Schierhuber, dem es auch wichtig ist, die günstigen Angebote für Schüler und Studenten weiterhin anzubieten. In die Frühlingssaison blickt er optimistisch: „Ich glaube, dass es im ersten Halbjahr zu annähernd normalen Bedingungen kommen wird. Wir haben ein dichtes Programm geplant und sind guter Dinge.“

Durchaus zufrieden mit dem Auslastungszahlen ist Michael Mittermeir, Intendant der Kammerbühne Ottenschlag. „Unsere aktuelle Produktion ‚Der Mustergatte‘ läuft sehr gut. Wir merken, dass die Leute wieder Kultur erleben wollen, Corona wird in den Hintergrund gedrängt“, sieht Mittermeir eine positive Entwicklung. Zu beobachten sei aber eine größere Spontanität der Gäste: „Karten werden nicht mehr lange im Voraus gekauft, man kann sich also auf die Vorverkaufszahlen nicht verlassen, was für uns dann etwas schwer zu kalkulieren ist.“

Wichtig sind dem Intendanten auch weiterhin leistbare Preise. Man sei einst sehr günstig mit einem „Kennenlernpreis“ gestartet und werde die Preise jetzt nur moderat erhöhen. „Wir haben in unserer letzten Sitzung beschlossen, dass wir die Preise für die Silvesterveranstaltung 2023 gar nicht erhöhen werden“, schildert Mittermeir – obwohl die Energiekosten natürlich auch in der Kulturbranche unkalkulierbar geworden seien. „Wir merken aber trotzdem nicht, dass die Gäste sparen, auch nicht bei den Kindervorstellungen – die sind immer sehr gut besucht“, erzählt Mittermeir nicht ohne Stolz.

Preisentwicklung bereitet Veranstaltern Probleme

Kulturzwickl Zwettl-Obmann Gerhard Uitz berichtet im NÖN-Gespräch indes schon von einer schwierigen Herbstsaison: „Wir haben gemerkt, dass weniger Besucher kommen. Verantwortlich dafür ist sicher die Energiekrise, aber ich glaube, dass sich die Situation im Frühjahr bzw. Sommer 2023 stabilisieren wird.“ Für die kommenden Monate haben Uitz und sein Team auch wieder eine Menge Veranstaltungen geplant – und das zu gleichbleibenden Preisen. „Die Situation ist ohnehin schon prekär, da wollen wir nicht auch noch die Preise erhöhen“, ist Uitz davon überzeugt, dass Kultur leistbar bleiben sollte.

Ein besonderes Highlight für den Verein Kulturzwickl war die Silvesterveranstaltung 2022: „Silvester waren wir komplett ausgebucht und haben sehr viel positives Feedback erhalten.“

Zwettls Vizebürgermeisterin und Kulturverantwortliche Andrea Wiesmüller bestätigt die im Großen und Ganzen positive Entwicklung der Kulturszene in der Stadt Zwettl. „Wir haben nach wie vor ein sehr vielfältiges und buntes Programm, aber das hatten wir auch schon vor Corona“, meint Wiesmüller, die aber immer wieder die Beobachtung macht, dass immer wieder dieselben Leute zu Kulturveranstaltungen kommen würden. Neues Publikum sei oft schwer zu motivieren, dazu käme – gerade jetzt – natürlich auch der Kostenfaktor: „Selbst wenn eine Karte nur 15 Euro kostet, wie zum Beispiel beim Neujahrskonzert, kommt etwas zusammen, wenn man auf mehrere Veranstaltungen pro Woche gehen möchte.“

