Die Freude über die ab 15. Mai wieder möglichen Gottesdiensten wird durch die Beschränkungen der Teilnehmer getrübt: „Wir hoffen auf Verständnis, wir wollen ja niemandem etwas wegnehmen“, betont der Zwettler Pfarrmoderator Thomas Kuziora.

Bei den Gottesdiensten muss pro Besucher eine Fläche von zehn Quadratmetern eingerechnet werden. „In der Zwettler Pfarrkirche dürfen somit nur 68 Personen an einer Messe teilnehmen. Das ist nur ein Bruchteil der Teilnehmer an den beiden Sonntagsmessen“, meint Kuziora, der mittlerweile eine dritte Sonntagsmesse in Erwägung zieht. „Zeitmäßig würde es sich ausgehen.“

Kuziora: „Möchte Aufregung vermeiden“

NOEN Pfarrmoderator Thomas Kuziora, Zwettl.

Er hofft, dass die Entscheidung, wer an einer Messe teilnehmen darf, seitens der Diözese getroffen werde. „Es ist nämlich traurig, wenn man weiß, dass man den Wunsch aller Gläubigen nicht erfüllen kann. Ich möchte auch mögliche Aufregungen vermeiden. Wenn von oben entschieden wird, wer an einer Messe teilnehmen darf und wer nicht, dann tut man sich als Priester vor Ort sicherlich leichter.“ Sollte diese Entscheidung dennoch aus bleiben, dann werde er gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat eine Lösung suchen.

Ob es eine Fronleichnamsprozession geben wird, stehe derzeit nicht fest: „Die Entscheidung dazu wird auch von der Diözese getroffen“, meint der Pfarrmoderator, der in den letzten Tagen auch viele Telefonate mit Brautpaaren und jungen Eltern geführt hat, die ihre Hochzeiten und Taufen planen. „Viele haben die Hochzeitsfeiern auf den Herbst oder ins nächste Jahr verschoben. Bei den Taufen ist man flexibler“, betont Kuziora, der weiterhin auf das Verständnis seiner „Schäfchen“ hofft: „Die Vorgaben gehören ja eingehalten.“ Sobald eine Entscheidung betreffend der Umsetzung der neuen Maßnahmen getroffen worden ist, sollen die Pfarrangehörigen per Pfarrblatt und auf der Homepage informiert werden.

Video-Gottesdienste waren bisher Erfolg

NOEN Pfarrer Thomas Tomski aus Großgöttfritz.

Der Pfarrer von Großgöttfritz, Thomas Tomski, freut sich, dass er endlich wieder in „seinen“ fünf Kirchen Messen abhalten kann. „Bisher gab es immer nur einen sonntäglichen Gottesdienst, den wir via Youtube übertragen haben. Wir waren über die bis zu 150 Verbindungen sehr positiv überrascht. Eine Messe mit Gottesdienstbesuchern ist aber doch etwas anderes“, meint Tomski.

Dass aufgrund der neuen Regelungen zu wenig Platz in den Kirchen sein werde, kann sich der Priester nicht vorstellen: „Gerade die Senioren werden noch aus Angst vor einer Ansteckung daheim bleiben. Das ist auch vernünftig so.“ Wie die Gottesdienste genau ablaufen werden, werde per Videokonferenz mit den Pfarrgemeinderäten noch entschieden, auch ob es weiterhin Übertragungen einer Sonntagsmesse via Youtube geben werde. „Ab 15. Mai ist einmal ein Übergang zur Normalität möglich, und dieser ist wichtig. Wer nicht an einer Messe teilnehmen kann oder will, kann sicher sein: Die Kirche wartet auch auf Sie“, stellt Tomski klar.

Dechant Bühringer hofft auf Normalität

Archiv, Pfarren Dechant Andreas Bühringer.

Als „Licht am Ende des Tunnels“ bezeichnet Dechant Andreas Bühringer den Start der Gottesdienste mit 15. Mai. „Die Leute freuen sich darauf, sie wollen aktiv an einer Messe teilnehmen“, betont der Dechant, der bis Pfingsten auf eine weitere Erleichterung der Corona-Maßnahmen hofft. „Dann würde wieder die Normalität einkehren.“