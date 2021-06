Not, Elend und viele Tote brachte der Zweite Weltkrieg, ebenso eine Vielzahl an Kriegsgefangenen, die in Lagern untergebracht waren. Vom Bundesdenkmalamt wurden über 2.100 Orte ausgemacht, an denen es NS-Lager gab – zwei davon befanden sich im Bezirk Zwettl: In Edelbach am heutigen Truppenübungsplatz Allentsteig und in Haimschlag (Gemeinde Echsenbach).

Friedrich Huber aus Vitis kann sich an die Franzosen erinnern, die in Echsenbach gearbeitet haben. Karin Pollak, Karin Pollak

„Diese Zeit darf man nicht vergessen. Es ist wichtig, dass die junge Generation erfährt, was damals passiert ist“, zeigt der Allentsteiger Bürgermeister Jürgen Koppensteiner auf. In seiner Gemeinde wurden im Lager Edelbach zwischen 1939 und 1945 um die 6.000 Offiziere aus Frankreich und auch aus Polen festgehalten. Dieses Lager „OFLAG XVII A Edelbach“ ging laut dem ehemaligen Stadtamtsdirektor Anton Kraus, der sich mit der Geschichte von Allentsteig auseinandergesetzt hat, als eines der größten Offizierskriegsgefangenenlager des Dritten Reiches in die Geschichte ein.

Gedenkfeiern mit Franzosen. An dieses Lager erinnern heute nur Grundmauern der ehemaligen Baracken und ein Teil des Friedhofes. „Dieses Areal wird von uns gepflegt“, betont Herbert Gaugusch, Kommandant des Truppenübungsplatzes Allentsteig. „Wir sind ständig mit der Vereinigung der kriegsgefangenen Offiziere, der ‚Mémoire et Avenir‘, in Kontakt, die mit uns Gedenkfeiern durchführt“, betont Gaugusch. Im Vorjahr hätte eine große Feier anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung der französischen Offiziere stattfinden sollen, die coronabedingt einmal verschoben worden ist. „Die Zusammenarbeit mit der französischen Vereinigung funktioniert sehr gut, und wir gehen damit auch sehr sorgsam um“, sagt Gaugusch.

Filme übers Lagerleben. Vom Lager Edelbach gibt es sehr viele wissenschaftliche Studien. Damit starteten schon die gefangenen Offiziere, die eine „Lageruniversität“ betrieben haben. Die Offiziere dokumentierten auch das Lagerleben und nahmen heimlich Filme auf. Diese Dokumentarfilme wurden nicht nur im Fernsehen und in Ausstellungen in Frankreich gezeigt, sie waren auch Grundlage des Filmes „Franzosen in Gefangenschaft“, der Ende der 1990er-Jahre von Hans Hrabal und Rolf D. Kleinschmidt zusammengestellt worden ist. Dabei wurde auch auf den Fluchtversuch von 143 Gefangenen durch einen selbst gebauten Tunnel eingegangen.

Das Duo Harbal/Kleinschmidt erzählt in dem weiteren Dokumentarfilm „Ein Koffer erzählt“ die berührende Geschichte von Colonel Armand Oldra und seinem Koffer. Der Colonel hat diesen Koffer bei der Familie Kohl in Merkenbrechts, die ihn nach seiner Flucht aus dem Lager aufgenommen hat, zurückgelassen, als er sich auf den Heimweg gemacht hat. Nach Jahren fand man diesen wieder und hat ihn ins Aussiedlermuseum im Schüttkasten Allentsteig gebracht. 1996 wurde der Kofferbesitzer, der mittlerweile 83 Jahre alt war, ausgeforscht und nach Österreich eingeladen. Das Treffen zwischen der Familie Kohl und Armand Oldra nach 40 Jahren war berührend. Davon berichteten die NÖN sowie Medien in Österreich und Frankreich. Der Originalkoffer ist jetzt im Landesmuseum in St. Pölten zu sehen. Oldra erhielt einen Duplikatkoffer samt seinen Dokumenten.

Dieses Ereignis führte dazu, dass sich die Wissenschaft intensiv mit den Kriegsgefangenen in Edelbach auseinandergesetzt hat. Aufgrund der archäologischen Arbeit des Krahuletz-Museums Eggenburg wurden dadurch weitgehend die Lager-Grundmauern entdeckt.

„Über dieses Lager gibt es viele Berichte und Studien, und es gab einige Ausstellungen darüber“, weiß der 84-jährige Anton Kraus. „Es war ein sehr friedliches Lager, von dem am 17. April 1945 viele Offiziere als Kriegsgefangene in Richtung Westen marschiert sind und so in Freiheit kamen.“

Unter diesen Offizieren befand sich Pierre Delorme, der diesen Marsch genau aufgezeichnet hat. Diese Aufzeichnungen brachten seinen Sohn Denis 2015 dazu, sich auf die „Reise in die Vergangenheit“ zu machen. Begleitet wurde er von Angehörigen. Sie „erwanderten“ den Weg ihres Vaters und Großvaters von Edelbach bis nach Rychnov in Tschechien (die NÖN berichtete).

Franzosen errichteten Baracken. Weniger bekannt ist das Lager in Haimschlag, das sich am Areal der heutigen Firma Hartl-Haus befunden hat. „Hartl-Haus hat mit seiner über 120-jährigen Geschichte auch einen großen Teil der Geschichte mitgetragen, darunter auch die Zeit der Weltkriege. Für unsere Firma war das eine sehr schlimme Zeit“, betont Hartl-Haus-Pressesprecherin Cornelia Bauer. Damals wurde die Firma Hartl in Kriegswirtschaftspflicht genommen und zum Barackenbau angehalten. „Es wurden während der Kriegsjahre Mannschaftsunterkünfte, Wohnhäuser und Behelfsunterkünfte für Bombenopfer gebaut. Dadurch fanden viele Menschen Arbeit und Unterkunft“, so Bauer. 1943 bereitete ein Großbrand dieser Produktion ein Ende. Das Unternehmen wurde wieder aufgebaut.

An diese Zeit kann sich Friedrich Huber aus Vitis noch sehr gut erinnern. „Mein Vater war Werkmeister bei der Firma Hartl, und ich habe ihn oft zur Arbeit begleitet“, erzählt der 84-jährige Vitiser, der 46 Jahre bei Hartl-Haus gearbeitet und an der Chronik dieser Firma mitgewirkt hat. Die Kriegsgefangenen hätten eineinhalb Barackeneinheiten pro Tag gefertigt, die am Bahnhof verladen worden sind. „Einige Franzosen haben bei unserem Hausbau in Vitis geholfen. Für sie haben wir Lebensmittelmarken aufgespart, damit wir ihnen etwas zu essen geben konnten“, erzählt Huber.

In der Bevölkerung sei das Lager kein Thema mehr, betont Bürgermeister Josef Baireder.