Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ließ mit seinem Vorschlag, den Stundenlohn von Asylwerbern für ihre Hilfstätigkeiten für Bund, Länder, Gemeinde usw. mit 1,50 Euro zu deckeln, aufhorchen. Diese „Verordnungsermächtigung“ ist derzeit in einer vierwöchigen Begutachtungsphase.

Für Gerhard Fallent, Obmann des Willkommen Mensch-Vereins in Groß Gerungs und Langschlag, sind 1,50 Euro zu wenig: „Beim üblichen Rahmen zwischen 3,50 und 5 Euro kann man sich auf Augenhöhe begegnen. Bei 1,50 Euro pro Stunde ist das nicht mehr möglich.“

Kickls Vorschlag würde die Arbeitsmarktintegration nicht fördern. Im Gegenteil: „Für Asylwerber ist es schlimm, zum Warten und Nichtstun verdonnert zu sein. Viele in der Region wollen in einer Gemeinde mitarbeiten. Die Arbeit muss aber auch einen gewissen Gegenwert haben.“

Aktuell beschäftigt die Gemeinde Schwarzenau einen Asylwerber mit Hilfstätigkeiten. Er wird bis Ende August der Gemeinde zweimal pro Woche für jeweils etwa acht Stunden beim Straßenkehren, Gerätestreichen und der Grünpflege unter die Arme greifen. „Er ist auf uns zugekommen und will mithelfen. Dafür bekommt er maximal 110 Euro im Monat“, erklärt Bürgermeister Karl Elsigan. Er betont: „Wenn jemand Geld vom Staat bekommt, ist es angebracht, als Gegenleistung zumindest leichte Arbeiten zu erledigen.“

Fünf Euro waren bisher „üblich und angebracht“

Auch in Echsenbach waren zwei Asylwerber 2018 für die Gemeinde tätig. „Sie haben beim Kindergarten-Zubau geholfen und zwei Gartenhäuser gestrichen“, erzählt Bürgermeister Josef Baireder. Auf die Forderung von Herbert Kickl sagt er: „Wenn die Arbeitsleistung passt, dann sind es mir die üblichen 4 bis 5 Euro wert.“

In der Stadtgemeinde Zwettl waren am Höhepunkt der Flüchtlingswelle im Sommer/Herbst 2015 in wechselnden Abständen insgesamt sieben Asylwerber tätig. „Sie halfen beim Rasenmähen, Baumschnitt Schleif- und Streicharbeiten, Kehrarbeiten oder Unkrautbeseitigung“, erklärt Stadtamtsdirektor Hermann Neumeister. Insgesamt 350 Stunden halfen die Asylwerber mit, wobei sie meist einmal wöchentlich für einige wenige Stunden beschäftigt waren.

„Dafür erhielten sie einen Anerkennungsbeitrag von fünf Euro pro Stunde“, sagt Hermann Neumeister.