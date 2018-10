„Über Geld spricht man nicht“ – dieses Sprichwort zieht sich durch bis zum Tod. Noch immer ist die „Preisfrage“ bei Bestattungen ein Tabuthema. Die Rechercheplattform Addendum hat jetzt die Friedhofsgebühren in ganz Niederösterreich erhoben. Die Zahlen liegen der NÖN vor.

Generell gibt es in den meisten untersuchten Gemeinden die Möglichkeit, Verstorbene in einem Erdgrab, einem Urnengrab oder einer Gruft zu bestatten. Der häufigste Typ ist das Doppelgrab oder auch Familiengrab, das meist vier Leichen fasst. Auffällig dabei ist, dass die Spanne der Gebühren im Bezirk Zwettl relativ groß ist.

Das letzte Hemd braucht viele Taschen

Die teuerste Bestattungsgebühr im Bezirk Zwettl verrechnet die Gemeinde Kottes-Purk. 560 Euro kostet dort ein einfaches Erdgrab. Dicht dahinter liegen Sallingberg und Schwarzenau mit je 550 Euro. Auch bei den Grüften ist Kottes-Purk am teuersten: 1.156 Euro kostet dort eine solche.. Das ist fast doppelt (!) so teuer wie die zweitteuerste Gemeinde (Groß Gerungs mit 600 Euro). Waldviertelweit belegt Kottes-Purk damit Platz 3. „Der Friedhof in Kottes ist sehr alt, dort ist es schwer, zu graben. Ein zweiter Friedhof in Purk liegt auf einem Berg mit felsigem Untergrund, dort kann man nur händisch graben“, erklärt Bürgermeister Josef Zottl die Kosten.

Tief in die Tasche greifen müssen Hinterbliebene auch in Echsenbach . Ein Urnengrab für bis zu vier Verstorbene kostet laut Addendum dort ab 1.700 Euro. Damit liegt die Gemeinde waldviertelweit auf Platz 1.

Am billigsten kommt man auf den Pfarrfriedhöfen der Stadtgemeinde Zwettl. So zahlt man in Großglobnitz und Marbach am Walde lediglich 50 Euro für ein Erdgrab sowie 75 Euro für eine Gruft.

Große Unterschiede gibt es auch bei der Grabstellengebühr. Dabei handelt es sich um ein Benützungsrecht auf zehn Jahre (bzw. 30 Jahren bei Grüften), kurz GSVG. Bei den Urnen liegt Langschlag auf Platz 1 (600 Euro für eine Urnennische). Einfache Erdgräber sind in Kirchschlag am teuersten (190 Euro).

Die GSVG für Doppelgräber sind auf den Friedhöfen der Stadtgemeinde Zwettl am höchsten: 405 Euro zahlt man dort für ein Erdgrab für bis zu vier Personen. Auch die Kosten für die Aufbahrungshalle sind dort bezirksweit am höchsten (40 Euro pro Tag).

„Die Erhaltung ist um ein Eck teurer geworden“, begründet der zuständige Stadtrat Ewald Edelmaier die Preise. Zwei Totengräber sowie die teure Unkrautbekämpfung auf glyphosatfreier Basis würden die Kosten in die Höhe schrauben. Deshalb erhöhte der Gemeinderat zuletzt im heurigen Juni die Gebühren um rund zehn Prozent, so Edelmaier.

Am billigsten ist die GSVG in Schwarzenau und das gleich mehrfach: Doppelgräber (70 Euro), Grüfte (66 Euro) und sonstige Erdgräber (35 Euro) sind sogar waldviertelweit fast die günstigsten, billiger ist in allen drei Fällen nur mehr Reingers, Bezirk Gmünd. „Das wird aber nicht mehr lange so sein“, sagt Bürgermeister Karl Elsigan. Ab 1. Jänner 2019 werden die Kosten um 150 Prozent erhöht. Damit sollen Reparaturen und eine Friedhofserweiterung in der Zukunft finanziert werden.

Urnengräber ist Gutenbrunn am günstigsten

Bei Urnengräber ist Gutenbrunn bezirks- und waldviertelweit am günstigsten. 37 Euro kostet dort die GSVG eines Urnengrabes. Bei den einfachen Erdgräbern (ebenfalls 37 Euro) liegt die Gemeinde knapp hinter Schwarzenau.

„Damit geht sich die Instandhaltung des Friedhofes gerade aus“, sagt Bürgermeisterin Adelheid Ebner. „Wir wollen keinen Profit daraus schlagen“, so Ebner.