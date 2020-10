„Als ich ihm mit der Polizei drohte, ließ er mich in Ruhe, aber er begann die Mama zu traktieren“, erzählte ein 68-jähriger Waldviertler aus dem Bezirk Zwettl vor Gericht. Über Wochen haben er und seine Ehefrau (70) die Schimpftiraden und Gewaltausbrüche des Sohnes über sich ergehen lassen müssen: „Er hat mi g‘haut, beschimpft und mir mitten ins G‘sicht g‘spuckt. Das war ja so erniedrigend. Nach einem Herzinfarkt und Sturz saß ich zuletzt im Rollstuhl, und ich konnte mich nicht wehren“, schilderte der Rentner sichtlich um Fassung ringend.

Man habe den Sohn nach dessen Scheidung wieder im Elternhaus aufgenommen. „Wir wollten ihm helfen, aber er hat uns an allem die Schuld gegeben und nur g’schimpft.

NOEN Opferanwältin Ulricke Koller: „Den Eltern ging es nie ums Geld. Sie wollen nur wieder ein Leben in Frieden, ohne Angst.“

Er hat viel getrunken, aber nach einer Therapie haben wir Hoffnung geschöpft, dass er sich wieder fängt, aber: „Das Zusammenleben war unerträglich. Er hat nur geschimpft, getobt und ist auf uns losgegangen. Zum Schluss haben wir uns im eigenen Haus gefürchtet und aus Angst vor seinen Wutausbrüchen in der Nacht im Schlafzimmer eingesperrt. Er hat ja immer alles abgestritten. Die Mutter will er nicht geschlagen, nur gestreichelt haben. Als er sie am Pool am Hals gepackt und untertauchen wollte, bin ich ihm mit dem Rollstuhl über die Beine g‘fahren und da hat er losgelassen. Ihre Hilfeschreie haben auch Nachbarn gehört, die zu Hilfe geeilt sind“, schilderte der 68-Jährige jenen Vorfall am 28. Juni dieses Jahres, der zu den Ermittlungen gegen den Sohn geführt hat.

Er habe die Mutter nur einmal am Kinn genommen, und nur einmal dem Vater eine Ohrfeige gegeben, weil dieser schlecht über den Enkelsohn geredet habe, gestand der Angeklagte ein. Mehrfach wollte er nicht zugelangt haben und leugnete den Vorwurf der fortgesetzten Gewaltausübung.

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde der Waldviertler aber im Sinne der Anklage für schuldig befunden und zu 24 Monaten, davon vier Monate Gefängnis, verurteilt. Weiter muss sich der 33-Jährige einer Psychotherapie unterziehen und von den Eltern fernhalten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig - die Staatsanwältin meldete sofort Strafberufung an.