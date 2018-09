„Der Sommer heuer hatte ganz viele Eigenheiten gezeigt“, weiß Klimatologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), die mit Stift Zwettl, Allentsteig und Bärnkopf drei Wetterstationen im Bezirk Zwettl betreibt.

Die Sommer-Mitteltemperaturen (das sind die Temperaturen zwischen 1. Juni und 31. August) von Stift Zwettl sind die ältesten Temperaturaufzeichnungen im Bezirk. Sie werden seit 135 Jahren geführt (siehe Grafik). Nach den heißesten Mitteltemperaturen im Sommer 2003 und 2015 mit 18,1° Celsius, belegt 2017 Platz drei mit 18°. Der heurige Sommer reiht sich an die vierte Stelle mit einer Sommermitteltemperatur von 17,9°. Platz fünf belegt das Jahr 1994 mit 17,7°.

Zur klimatologischen Mitteltemperatur — einem Wert der sich aus mehreren Werten zwischen 1981 und 2010 ergibt — liegen die im heurigen Sommer gemessenen 18° Celsius 2,2° darüber. Bei der ZAMG-Wetterstation Allentsteig verhält sich der Temperaturanstieg in diesem Sommer zum klimatologischen Mittel sehr ähnlich.

So sind in Allentsteig 18,7° gemessen worden, genau zwei Grad mehr, als im klimatologischen Mittel. In der dritten Wetterstation Bärnkopf gibt es die Daten noch nicht so lange, um eine klimatologische Mitteltemperatur ausrechnen zu können. Aber: Die 16,9° werden, schätzt Orlik, ebenfalls so bei zwei Grad über dem Mittel liegen (mehr Zahlen siehe Infobox).

31,5° Celsius zwischen Höchst- und Tiefstwert

Der Höchstwert der drei Wetterstationen der ZAMG war in Stift Zwettl: Am 9. August wurden 33,8° Celsius gemessen. Auch der Sommer-Tiefstwert war dort angesiedelt, denn 2,3° Celisus am 2. Juli unterschritt diesen Sommer im Bezirk kein anderer gemessener Wert.

20 Prozent weniger Niederschlag wurden in Zwettl (225 Liter pro Quadratmeter) und Allentsteig (218 l/m ) verzeichnet, während es in Bärnkopf einen Anstieg vom langjährigen Durchschnitt 342 l/m auf 390 l/m gab. Auch Sonnenstunden gab es viel mehr: 694 in Zwettl anstelle von 572 und Allentsteig mit 774 anstelle von 726 Stunden. Bärnkopf verzeichnete 690 Stunden, ein langjähriges Mittel kann dort noch nicht berechnet werden.