Am 26. Jänner finden die Gemeinderatswahlen statt. Jetzt haben sich die Parteien und Listen formiert. Die NÖN durchleuchtete den aktuellen Stand – erst Ende Dezember gibt es die fixe Parteien- und Kandidatenliste. Darum besteht etwa bei der Auflistung der Bürgerlisten aktuell kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Ausgangslage ist aber klar verteilt: Die ÖVP stellt 22 Bürgermeister und hält 326 von insgesamt 346 Mandaten. Sie ist auch die einzige Partei, die in allen Gemeinden im Bezirk antritt. Bezirksgeschäftsführer Christian Redl sagt dazu: „Wir haben durch die Bank ein attraktives Angebot aufgestellt.“

Spannend dürfte es etwa in Kirchschlag werden. Hier tritt die aktuelle Vizebürgermeisterin Christina Martin als neue Spitzenkandidatin an, da sich Bürgermeister Johann Stieger in den Ruhestand verabschiedet. Sie ist mit 37 Jahren auch die jüngste im Gemeinderat.

In Arbesbach stellt sich Bürgermeister Alfred Hennerbichler nicht mehr der Wahl: „Ich bin 66 Jahre alt und war 32 Jahre lang in der Gemeinde politisch tätig“, begründet er seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik. Statt ihm kandidiert der Geschäftsführende Gemeinderat Martin Frühwirth. Der 50-Jährige kam während der Periode als Quereinsteiger von der Ersatzliste in den Gemeinderat.

Auch in Ottenschlag wird jemand neues am Bürgermeistersessel Platz nehmen. Bürgermeisterin Christa Jager tritt nicht mehr an, ihr Nachfolger auf Platz eins ist Vizebürgermeister Paul Kirchberger.

Neue Listen in Gerungs und Allentsteig

Spannend dürfte es auch in Groß Gerungs werden. Dort wurden bei der vergangenen Gemeinderatswahl 2015 drei frei gewordene Mandate – die Grünen traten nicht mehr an – neu verteilt. Damals konnten sich ÖVP, SPÖ und FPÖ jeweils eines der Mandate sichern. Der Zugewinn bei der Nationalratswahl, der auch dem Groß Gerungser Gemeinderat Lukas Brandweiner die Position als Nationalratsabgeordneten sicherte, könnte zusätzliche Stimmen für die Gemeinderatswahl mobilisieren. Mitmischen möchte aber auch die neue Bürgerliste „Germs“.

Obwohl die SPÖ von Bundesseite aktuell nicht den „größten Rückenwind erfährt“, sagt Bezirksvorsitzender Herbert Kraus: „Die Gemeinderatswahl ist eine Zeugnisvergabe für die vergangenen fünf Jahre. Für die SPÖ ist in allen Gemeinden etwas möglich.“ In seiner Heimatgemeinde Arbesbach möchte er ein drittes Mandat für die SPÖ holen. Im Bezirk tritt die SPÖ in 23 Gemeinden an. Vor allem in Schwarzenau gäbe es ein junges Team. „Dort kann ich mir ein Plus vorstellen“, sagt Kraus. Die jüngste SPÖ-Kandidatin ist die 17-jährige Laura Bettina Fessl in Rappottenstein.

Eine „gmahde Wies‘n“ dürfte es für Bürgermeister Manfred Staudinger in Altmelon werden. Nach aktuellem Stand tritt dort nur die ÖVP an.

In Sallingberg tritt wieder die Bürgerliste um Karl Honeder an. „Wir können die Gemeinde ja nicht im Stich lassen“, sagt er. 2

In Pölla kandidiert ebenfalls wieder Manfred Brunner für die FPÖ und Bürgerliste.

Spannend dürfte es auch in Allentsteig werden. Dort hält die ÖVP 14 Mandate, die SPÖ eines und die FPÖ vier. Die Unabhängige Bürgerliste WIR möchte laut Spitzenkandidat Walter Eberl „zwei bis drei Mandate“.

Eine Bewährungsprobe wird die Wahl auch für die ÖVP-Bürgermeister, die während der Periode ihre Vorgänger abgelöst haben und jetzt als Spitzenkandidaten kandidieren. Dazu zählt Roland Zimmer in Bad Traunstein, Silvia Riedl-Weixlbraun in Göpfritz, Franz Heiderer in Grafenschlag, Josef Zottl in Kottes, Andreas Maringer in Langschlag, Josef Schaden in Schweiggers und Franz Mold in Zwettl.

