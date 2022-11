St.Martin-Tradition: Gansl beliebt trotz Teuerung

November ist Ganslzeit. Bei vielen Wirten läuft die Saison bereits wieder auf Hochtouren. Etwas Unbehagen bereiteten im Vorfeld jedoch die recht hohe Preissteigerung. Zehn Euro mehr für eine Portion sind heuer keine Seltenheit. Damit einhergehend die Befürchtung, dass deshalb die Gäste ausbleiben, ist doch aktuell der Spargedanke vorherrschend.

Für Werner Zlabinger von der Kaminstube in Schwarzenau sind Befürchtungen aber unbegründet. „Sicher mussten auch wir die Preise anpassen, aber unsere Gäste haben das sehr gut aufgenommen“, berichtet er. „Wir haben bei jeder Reservierung gleich dazugesagt, dass eine Portion jetzt 28 Euro kostet. Ein Gansl gönnt man sich nur ein Mal im Jahr, und niemand hatte ein Problem damit, wenn man dafür ein paar Euro mehr zahlt.“ So gut wie der ganze November sei in der Kaminstube bereits reserviert.

Die Gäste bleiben keineswegs aus

Um rund drei Euro teurer wurden die Gansln im Dorfwirtshaus Sallingstadt von Roswitha Schaden. „Man muss auf jeden Fall ein bisschen raufgehen, aber nicht so extrem wie die Medien sagen“, schildert sie. Die großen Teuerungen würden hauptsächlich ausländische Gänse betreffen, weniger aber die regionalen. „Wir haben unsere direkt vom Landwirt, und da liegt die Preissteigerung hauptsächlich am Futter“, erklärt Schaden. Die Gäste würden sich oft schon vorher über den Preis informieren, was aber nicht bedeute, dass weniger kommen.

Beim Mohnwirt Neuwiesinger in Armschlag ist die Ganslstimmung ebenfalls angekommen. „Wir haben wieder wie gewohnt unsere Weidegansln aus dem Nachbarort“, erzählt Wirtin Rosemarie Neuwiesinger. Den Preis hätte man dabei entgegen den Erwartungen nur minimal anpassen müssen. „Es ist eigentlich kaum der Rede wert“, meint sie. Viele Reservierungen sprechen für die Beliebtheit der Gansln auch in Inflationszeiten.

Bei Hirsch28 in Groß Gerungs gibt es ausschließlich zu Martini Waldland-Weidegänse. Eine Portion kostet knapp 28 Euro, ein ganzes Gansl-Menü mit mehreren Gängen 45 Euro. Ohne Reservierung geht dabei heuer gar nichts mehr. „Seit Corona wissen die Leute, dass sie bei uns reservieren müssen, da fragen wir gleich nach, ob sie Gansl essen wollen“, erzählt Wirt Rudi Hirsch.

Gäste aus Zwettl bis Linz und Salzburg

Den Preis will er dabei trotz der Umstände möglichst niedrig halten. „Mir ist es lieber, die Gäste kommen essen, als wir sind zu teuer“, sagt er. Dabei hätte Hirsch28 zu 98 Prozent überregionale Gäste, etwa aus Zwettl, Linz oder gar aus Salzburg. Die letzen Wochen im Oktober waren super. Die Gäste sind zu uns nach Groß Gerungs gekommen, weil wir hier keinen Nebel hatten und herrliches Wanderwetter war. Nachher waren sie bei uns auf ein Gansl.“ Die Ganslsaison läuft also richtig gut bei Rudi Hirsch: „Wir überlegen, ob wir die Vorbestellung von Gansln nächstes Jahr beibehalten.“

