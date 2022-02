Standesämter: Geringe Anfragen trotz magischem Datum

Von den „magischen“ Hochzeitsdaten, die es im heurigen Februar geben wird, machen nur ganz wenige heiratswillige Paare Gebrauch. Das wurde aus den Standesämtern im Bezirk Zwettl gemeldet.

Zur Auswahl für ein einzigartiges Hochzeitsdatum stehen ja der 2.2.2022, der 20.2.2022 oder der 22.2.2022. Anmeldungen dafür gibt es jedoch nur vereinzelt.

Lediglich am Standesamt Zwettl ist der Andrang am 22. Februar etwas größer. Fünf Paare haben sich dieses Hochzeitsdatum gewählt. Jeweils ein Paar wird an diesem Tag vor die Standesbeamten in Allentsteig und in Ottenschlag treten. „Für diesen Tag haben sich drei Paare angemeldet, zwei davon haben jetzt ihre Trauung abgesagt“, heißt es aus der Gemeindestube in Ottenschlag.

Mit einer Trauung am 2. Februar kann das Standesamt Groß Gerungs aufwarten, und dann ist es mit dem „magischen Datum“ in den Heiratsurkunden für 2022 schon vorbei.

