Start in die Badesaison: Sprung ins kühle Nass

Die warme Jahreszeit steht bevor, in der man sich schnell einmal nach etwas Abkühlung sehnt. In den Freibädern und an den Badeseen bereitet man sich bereits intensiv auf die ersten Besucher vor.

Im Zwettlbad sind die Außenbecken bereits wieder eingelassen. Passt das Wetter, wird mit dem 1. Juni der Außenbereich aufgesperrt, wie Stadträtin Anne Blauensteiner berichtet. Für die diesjährige Saison gibt es ein paar Neuerungen. So sind erstmals bis inklusive 22. Mai die Sommersaisonkarten vergünstigt im Vorverkauf erhältlich. Erstmals ist zudem eine Sauna-Sommersaisonkarte verfügbar. Neu ist auch, dass die Terrasse der Gastronomie nach Badeschluss noch länger offenbleibt und Gäste auch ohne Badeintritt zum Essen und Trinken kommen können.

Besonders freut sich Blauensteiner außerdem, dass die NÖ Bädertour am 17. Juni im Zwettlbad Station machen wird. „Mit dem Zwettler Ferienspiel haben wir auch wieder eine Kooperation“, erwähnt sie. Das Juzz wird zwei Activitydays anbieten, zudem gibt es ein Schnuppertauchen.

Neben den vielen privaten Gästen ist das Zwettlbad ein wichtiger Ort für Schulschwimmkurse. „Wir haben über 30 Schulen, die zu uns baden kommen“, erzählt Anne Blauensteiner und sieht darin einen wichtigen Bildungsauftrag. Derzeit brütet man über der Einteilung für den Herbst. Auch einige freiberufliche Schwimmtrainer sind im Zwettlbad aktiv und geben auch über den Sommer hinweg Kurse. Zudem sei das Babyschwimmen für Kinder von drei Monaten bis vier Jahren immer ausgebucht.

Auch im Naturbad Groß Gerungs bereitet man sich auf einen Saisonstart mit Anfang Juni vor. „Wir sind mit den Reinigungsarbeiten so gut wie fertig, kleinere Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten passieren noch“, berichtet Stadtrat Kolja Deibler-Kub. Im vergangenen Jahr führte der Groß Gerungser Bauhof im Außenbereich noch eine Aufschüttung durch. „Bei Starkregen hat es zuvor Probleme gegeben, dass das Regenwasser ins Becken gelaufen ist“, erwähnt Deibler-Kub. In dem Bereich wird nun noch neuer Rasen angebaut. Sehr froh zeigt sich der Stadtrat zudem, dass man mit dem „Wohnzimmer“ wieder einen Pächter für die Gastronomie im Bad hat. „Das wird jetzt schon sehr gut angenommen“, meint er.

Theoretisch jederzeit schon ins Wasser springen könnte man am Brühlteich in Schwarzenau. Beim Buffet wird hier aber gerade noch umgebaut. „Wir erneuern die Terrasse“, erzählt Bürgermeister Karl Elsigan. Die alten Bodenplatten haben immerhin schon seit der Eröffnung vor über 30 Jahren ihren Dienst getan und wurden nun von den Gemeindemitarbeitern entfernt. Elsigan hofft, dass die Terrasse in drei Wochen mit dem neuen Holz wieder fertig ist. An den Wochenenden ist das Buffet bei Schönwetter trotz Umbauarbeiten aber schon in Betrieb.

Auch der Allentsteiger Stadtsee ist im Grunde badebereit. Über das Seerestaurant können sich Besucher wieder jederzeit alles Nötige fürs Tretbootfahren oder Stand-up-Paddeling ausleihen. Beim nebenliegenden Freibad startet man gerade mit den Vorbereitungen. „Wenn es schön ist, sperren wir am 1. Juni auf“, sagt Bürgermeister Jürgen Koppensteiner.

Das Allentsteiger Freibad wird regelmäßig für Schwimmkurse genutzt. „Normalerweise finden diese in der ersten oder zweiten Juliwoche statt“, sagt Nicole Pany, Obfrau der Wasserrettung. Genauere Infos kommen Anfang Juni, daher gibt es erst vereinzelte Anmeldungen. Pany berichtet: „Letztes Jahr haben wir zwei Kurse gemacht, weil wir so viele Anmeldungen hatten.“ Das könnte wieder so sein. Bei nur zwei Schwimmlehrern können maximal 14 Kinder teilnehmen.

